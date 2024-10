Na 90 bombových hrozeb za týden. Air India zaplavují falešné výhrůžky

Videa na sociálních sítích zachytila cestující zahalené do vlněných dek, jak vystupují z letadla společnosti Air India do mrazivého vzduchu v Iqaluitu, odlehlém kanadském městě. Právě tam byl 15. října odkloněn letoun Boeing 777 s 211 cestujícími, který původně mířil z Bombaje do Chicaga.

„Od pěti ráno jsme s 200 cestujícími uvázli na letišti... Nemáme tušení, co se děje a co máme dělat dál,“ napsal na sociální síti jeden z cestujících Harit Sachdeva. Pochválil „laskavý letištní personál“ a tvrdil, že společnost Air India nedělá dost pro informování cestujících.

Sachdevův příspěvek vystihl frustraci a úzkost cestujících, kteří se ocitli v neznámé, vzdálené destinaci. O několik hodin později ukončilo jejich trápení letadlo kanadských vzdušných sil, které uvázlé cestující přepravilo do Chicaga. Společnost Air India potvrdila, že let byl odkloněn do Iqaluitu kvůli „bezpečnostní hrozbě zveřejněné na internetu“.

Za týden přišlo nejméně 90 výhrůžek

Ta hrozba byla falešná – stejně jako desítky podobných, které byly letos namířeny proti indickým leteckým společnostem. Jen za jeden říjnový týden se objevilo nejméně 90 výhrůžek, které vedly k odklonům, rušení a zpoždění letů. V červnu dostalo 41 letišť během jediného dne e-mailem falešné hrozby bombovým útokem, což vedlo ke zvýšení bezpečnostních opatření.

Pro srovnání, v letech 2014 až 2017 zaznamenaly úřady na indických letištích 120 falešných bombových poplachů, přičemž téměř polovina se týkala největších letišť v Dillí a Bombaji. Podobné hrozby tedy nejsou ničím novým ani nezvyklým, ale jejich letošní nárůst je bezprecedentní. Co se tedy děje?

Podle odborníků jsou falešné hrozby bombovým útokem na letecké společnosti často spojeny se snahou způsobit škody nebo upoutat pozornost. Roli mohou hrát i psychické problémy, může jít o pokus narušit provoz, anebo o zvrácený žert.

Bombu hlásil i zhrzený cestující

V roce 2018 narušila letecký provoz v Indonésii vlna podobných „žertů“ o údajných bombách na palubě letadel. A viníky mohou být i samotní pasažéři: v loňském roce se frustrovaný cestující pokusil zdržet let společnosti SpiceJet tím, že ohlásil falešný bombový poplach poté, co zmeškal odbavení na letišti v indickém Biháru.

Důsledkem těchto falešných zpráv je narůstající chaos na jednom z nejrychleji rostoucích leteckých trhů na světě. Podle ministerstva civilního letectví loni v Indii letělo na vnitrostátních linkách více než 150 milionů cestujících. Každý den v zemi přilétá a odlétá více než 3000 spojů z více než 150 letišť, včetně 33 mezinárodních.

Indické letecké společnosti 14. října přepravily 484.263 cestujících, což je v této zemi rekordní počet za jediný den. Podle Roba Morrise z poradenské společnosti Cirium má Indie v provozu zhruba 700 komerčních dopravních letadel a čeká na vyřízení objednávek na dalších 1700 letounů. „Díky tomu je Indie v současnosti nejrychleji rostoucím trhem s komerčními letadly,“ řekl Morris.

Bombový poplach má pro leteckou společnost nezanedbatelné následky. Pokud je letadlo ve vzduchu, musí zamířit na nejbližší letiště - jako zmíněný let společnosti Air India, který musel být odkloněn do Kanady, anebo let společnosti Vistara z Bombaje do Frankfurtu, který byl v září odkloněn do Turecka. Některé bombové poplachy zahrnují nasazení stíhaček, které musí ohrožená letadla doprovodit, jako se to stalo minulý týden s letem Air India na Heathrow nad Norfolkem a s letem Air India Express do Singapuru.

Každý odkloněný let znamená náklady

Po přistání na zemi cestující vystoupí z letadla a všechna zavazadla, náklad a catering projdou důkladnou prohlídkou. To může trvat i několik hodin a často se stává, že stejná posádka nemůže pokračovat v letu z důvodu omezení pracovní doby. V takovém případě musí být zajištěna náhradní posádka, což prodlužuje zpoždění.

„To vše má významné dopady na náklady a leteckou síť. Každý odkloněný nebo zpožděný let přináší značné náklady, protože letadla odstavená kvůli bombovému poplachu na letišti se stávají ztrátovými aktivy. Zpoždění vedou ke zrušení letů a letové řády jsou narušené,“ řekl Sidharát Kapúr, nezávislý odborník na letectví.

Dramatický nárůst bombových výhrůžek na sociálních sítích z anonymních účtů komplikuje snahy o identifikaci pachatelů. Motivy zůstávají nejasné, stejně jako to, zda výhrůžky pocházejí od jediného člověka, od skupiny, anebo jde o napodobování.

Indické úřady tento měsíc zatkly sedmnáctiletého záškoláka, který si vytvořil účet na sociálních sítích, aby mohl zveřejňovat podobné hrozby. Jeho motivace zůstává nejasná, ale předpokládá se, že se zaměřil na čtyři lety včetně tří mezinárodních, což vedlo ke dvěma zpožděním, jednomu odklonu a jednomu zrušení.

Vyšetřovatelé prověřující IP adresy mají podezření, že některé falešné bombové hrozby mohly pocházet z Londýna a Německa. Je zřejmé, že vypátrání autorů podobných hrozeb představuje značný problém - a stejně problematické může být i jejich stíhání a odsouzení.