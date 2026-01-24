Méně míst v prémiových třídách. Recept na nižší emise existuje, zjistila studie

Letadla se řadí mezi emisně nejnáročnější způsoby dopravy. Experti nyní zjistili, že klimatické důsledky letecké přepravy by přitom mohly být mnohem menší. Stačilo by zrušit prémiová sedadla, využívat jen nejúspornější typy letounů a aerolinky by také musely prodávat všechna místa na palubách. Emise skleníkových plynů by se snížily zhruba na polovinu.

Byznys třída v letadle společnosti Hawaiian Airlines | foto: Hawaiian Airlines

Emise skleníkových plynů na jeden kilometr letadla ve vzduchu dlouhodobě klesají, a to zejména díky rostoucí palivové účinnosti letadel. Na druhé straně jsou ale ceny letenek stále dostupnější, a proto roste i objem přepravených cestujících. Celkové emise v letectví proto stoupají a podle expertů by se do roku 2050 mohly dokonce ztrojnásobit, píše portál The Guardian.

Airbus čeká výrazný růst poptávky po letadlech. Pomoci mu může Asie

Klimatologové upozorňují na možné důsledky rostoucích emisí v letecké dopravě. „Vždy jsem si myslel, že letecká doprava je z pohledu emisí dnes již velmi efektivní. To alespoň aerolinky dlouhodobě tvrdí veřejnosti. Skutečnost je ale úplně jiná,“ říká profesor Stefan Gössling, který se na vypracování studie podílel.

Zdůraznil, že v roce 2023 dosahovala průměrná obsazenost letadel jen hranice 80 procent. Letecké společnosti by podle něj měly cílit alespoň na 95procentní obsazenost, pokud chtějí myslet na životní prostředí. Řada aerolinek navíc i v roce 2026 stále využívá staré a neefektivní stroje, což situaci ve vztahu k vypuštěným emisím ještě zhoršuje.

„Letecké společnosti navzdory svým prohlášením dále využívají stará letadla, průměrná obsazenost letů je nízká a podíl prémiových tříd v čase roste,“ píše se ve článku. Provedená studie se zaměřila na hodnocení emisní náročnosti u 26 tisíc letů, které vyprodukovaly asi 577 milionů tun oxidu uhličitého. To je zhruba tolik, kolik za jeden rok vypustí celé Německo.

Letecká společnost Ryanair ruší věrnostní program, byl o něj příliš velký zájem

Omezování sedadel v prvních a byznys třídách se z pohledu autorů studie jeví jako klíčové. Cestující zde totiž mají být odpovědní až za třináctinásobně výraznější emise než v případě pasažérů v ekonomické třídě.

Nejproblematičtější letiště

Ze studie publikované v časopisu Communications Earth & Environment rovněž vyplynulo, že emisně neproblematičtější letecké spoje jsou nyní typické pro Austrálii, některé části Afriky a Blízký východ. Ještě horší situace pak panuje ve Spojených státech. Nejméně efektivní lety jsou v poslední doby vypravovány z letišť v New Yorku a Atlantě.

Spojené státy jsou podle studie odpovědné za 25 procent všech emisí v celém sektoru letectví. Americké lety ale byly zároveň proti globálnímu průměru o 14 procent více znečišťující. Méně emisně náročné letecké spoje jsou proti tomu typické hlavně pro Indii, jihovýchodní Asii a také Brazílii.

Stefan Gössling dále upozorňuje, že realizace navrhovaných změn v praxi ale nebude jednoduchá. Aerolinky se totiž podle něj zasekly v obchodním modelu postaveném na neustále rostoucím počtu odbavených pasažérů. „Velká část poptávky je nyní vyvolána nízkými cenami,“ podotýká spoluautor studie.

Smartwings v cizích rukách. Symbolický konec české letecké éry, míní experti

Z dlouhodobých statistik vyplývá, že letecká doprava je typická hlavně pro bohatší vrstvu společnosti. Každý rok se do vzduchu alespoň jednou podívá jen 10 procent lidí na světě. Cestu do zahraničí realizují jen asi 4 procenta lidí. Třeba v Německu nebo v USA ale pravidelně létá až polovina obyvatel, uzavírá The Guardian.

