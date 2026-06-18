Polovina z 1 500 dotazovaných uvedla jako největší důvod předodletového stresu odbavení a bezpečnostní kontroly na letištích, zhruba pětina se obává, že při odjezdu zapomene něco důležitého, jako peněženku a doklady. A 31 procent dotazovaných obecně špatně snáší časový tlak, který je spojený s cestou a včasným příjezdem na letiště.
|
V létě odstartuje oprava haly hlavního nádraží v Praze. Potrvá až do roku 2028
„Více než polovina lidí přiznala, že jim předodletový stres zkazí i začátek dovolené. Že nemyslí na nic jiného, už chtějí mít tuto část za sebou a už chtějí být na místě,“ uvedla marketingová manažerka Lagardere Travel Retail Kristina Bogolová.
Pomáhá čokoláda i alkohol
Prakticky stejně velké počty lidí se proti cestovní horečce snaží nějakým způsobem bránit. Nejčastěji hledají formu uvolnění v poslechu hudby, podcastů nebo sledují filmy (48,2 procenta), necelých 42 procent lidí sáhne po občerstvení nebo sladkém a zhruba pětině pomáhá se zvládáním stresu alkohol.
Začátek letních prázdnin je obdobím, kdy na dovolené odlétá nejvíce lidí. Současnou situaci navíc komplikuje rekonstrukce křižovatky Aviatická, které prodlužuje dojezdový čas na největší tuzemské letiště v pražské Ruzyni.
|
Za dovolenou Češi utratí 36 tisíc. Více šetří jen Poláci, zjistil průzkum
„Vyrazte proto na letiště s dostatečným předstihem nebo využijte městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby,“ uvádí na svých stránkách letiště Praha. Podobně i letecké společnosti cestující nabádají, aby na letiště dorazili se dvou a půl hodinovým předstihem.
Největší komplikace při začátku prázdnin nastaly před dvěma roky. Tehdy se kvůli extrémnímu vytížení kapacit řídících letového provozu řada letů nad Evropou zpožďovala o hodiny. V Česku se k tomu ještě přidala krize v odbavování zavazadel, kdy řada letadel musela odletět bez nich a cestující se s nimi shledali někdy až za několik dní.