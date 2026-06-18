Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Let není hlavní problém cestování, stresuje odbavení a kontroly, zjistil průzkum

Tomáš Cafourek
  16:13
Samotný let nepředstavuje nejvíce stresující faktor leteckého cestování. Mnohem více pasažéry trápí úzkostné pocity z bezpečnostních kontrol nebo z toho, že spoj nestihnou. Klasickou fobií ze ztráty pevné půdy pod nohama dnes trpí podle průzkumu agentury Ipsos pro provozovatele letištních obchodů Lagardere Travel Retail jen osmnáct procent lidí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Polovina z 1 500 dotazovaných uvedla jako největší důvod předodletového stresu odbavení a bezpečnostní kontroly na letištích, zhruba pětina se obává, že při odjezdu zapomene něco důležitého, jako peněženku a doklady. A 31 procent dotazovaných obecně špatně snáší časový tlak, který je spojený s cestou a včasným příjezdem na letiště.

V létě odstartuje oprava haly hlavního nádraží v Praze. Potrvá až do roku 2028

„Více než polovina lidí přiznala, že jim předodletový stres zkazí i začátek dovolené. Že nemyslí na nic jiného, už chtějí mít tuto část za sebou a už chtějí být na místě,“ uvedla marketingová manažerka Lagardere Travel Retail Kristina Bogolová.

Pomáhá čokoláda i alkohol

Prakticky stejně velké počty lidí se proti cestovní horečce snaží nějakým způsobem bránit. Nejčastěji hledají formu uvolnění v poslechu hudby, podcastů nebo sledují filmy (48,2 procenta), necelých 42 procent lidí sáhne po občerstvení nebo sladkém a zhruba pětině pomáhá se zvládáním stresu alkohol.

Začátek letních prázdnin je obdobím, kdy na dovolené odlétá nejvíce lidí. Současnou situaci navíc komplikuje rekonstrukce křižovatky Aviatická, které prodlužuje dojezdový čas na největší tuzemské letiště v pražské Ruzyni.

Za dovolenou Češi utratí 36 tisíc. Více šetří jen Poláci, zjistil průzkum

„Vyrazte proto na letiště s dostatečným předstihem nebo využijte městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby,“ uvádí na svých stránkách letiště Praha. Podobně i letecké společnosti cestující nabádají, aby na letiště dorazili se dvou a půl hodinovým předstihem.

Největší komplikace při začátku prázdnin nastaly před dvěma roky. Tehdy se kvůli extrémnímu vytížení kapacit řídících letového provozu řada letů nad Evropou zpožďovala o hodiny. V Česku se k tomu ještě přidala krize v odbavování zavazadel, kdy řada letadel musela odletět bez nich a cestující se s nimi shledali někdy až za několik dní.

Z čeho máte větší stres?

celkem hlasů: 16
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Čerstvé maso i zelenina došly, oznámilo KFC v Česku a zavřelo některé pobočky

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své prodejny v Česku. Na...

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své pobočky v Česku, například v Mostu nebo Liberci. „Nachystali jsme si na víkend zásoby na vysoce nadprůměrný zájem, posílili směny, ale...

Každému, kdo přijde, dám ochutnat. Jak mladý podnikatel věnečkárnou dobyl Prahu

Roman Janeček začínal jako skladník ve značkovém butiku a před čtyřmi roky se...

Ještě před několika lety pracoval Roman Janeček v luxusních obchodech v Praze. Dnes má mladý podnikatel v centru vlastní obchod, v němž vsadil na jediný produkt, a to mini věnečky. Z původně domácího...

Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu

KFC zároveň přichází s aktualizovaným menu, které zahrnuje řadu pokrmů bez...

Řetězec rychlého občerstvení KFC představil kompletní proměnu značky. Zahrnuje nejen aktualizaci loga, typografie, ale i interiérů restaurací, obalů nebo designu aplikace. Změny se tento měsíc...

Airbus na cestě z Tel Avivu do Prahy vyvolal poplach. Vzlétly i stíhačky Gripen

Letecký den Den ve vzduchu. JAS 39 Gripen. (26. dubna 2026)

Poplach ve čtvrtek způsobil Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou. Dopravní letoun nenavázal kontakt s řízením leteckého provozu v Maďarsku. Kvůli tomu vzlétla dvojice stíhacích letadel Jas...

Vinařská ikona Bordeaux upadá. Zdejší vína už nepijí ani místní

Obsluha v muzeu Cite du Vin v Bordeaux nabízí návštěvníkům víno k ochutnání...

Francouzské Bordeaux patřilo k nejvyhlášenějším vinařským oblastem světa. Dnes se však potýká s poklesem zájmu, místní vína považují současní konzumenti za příliš konzervativní a předražená. Možná...

Let není hlavní problém cestování, stresuje odbavení a kontroly, zjistil průzkum

Nastartované vozidlo bez řidiče komplikovalo v pondělí dopoledne dopravu směrem...

Samotný let nepředstavuje nejvíce stresující faktor leteckého cestování. Mnohem více pasažéry trápí úzkostné pocity z bezpečnostních kontrol nebo z toho, že spoj nestihnou. Klasickou fobií ze ztráty...

18. června 2026  16:13

Centrální banka po čtyřech letech zvedla úrokové sazby, chce předejít růstu inflace

Výběr uzavírá „matka bank“, kterou je Česká národní banka (ČNB). Ta nad...

Bankovní rada centrální banky zvýšila klíčovou úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Jde o první zvýšení sazeb za poslední čtyři roky. Centrální banka chce předejít inflačním...

18. června 2026  14:20

Polovina Čechů kombinuje dovolenou doma s tou v zahraničí, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Téměř polovina Čechů, kteří letos plánují dovolenou, chce kombinovat pobyt v zahraničí i v Česku. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Home Credit. Letní dovolenou plánují zhruba dvě...

18. června 2026

Chybí už jen hořčice a prut. V Humpolci mají špekáčkomat, hned vedle prodejny s pivem

V Humpolci vyrostl již třetí špekáčkomat, který uzenářská firma postavila. (17....

V Humpolci začal fungovat první automat na prodej uzenin. Takzvaný špekáčkomat stojí hned u značkové prodejny pivovaru Bernard a nabízí zboží nonstop. Za projektem stojí společnost Váhala, výrobce...

18. června 2026  11:59

Na Smíchově přibude 240 malometrážních bytů, postaví je Penta se Sekyrou

Vizualizace projektu Momentum Smíchov, v rámci nějž postaví Penta Real Estate a...

Na pražském Smíchově vyroste ve spolupráci Penta Real Estate a Sekyra Group 240 vybavených malometrážních bytů za 1,3 miliardy korun. Projekt s názvem Momentum by měl být dokončen v roce 2028....

18. června 2026  11:57

Řekové dostali zbraň proti drahotě. Nově si mohou porovnávat ceny potravin

Supermarkety v Řecku mají od 2. listopadu novou povinnost stanovit ceny...

Řecká vláda spustila portál, který lidem umožňuje porovnávat ceny potravin a dalšího zboží mezi supermarkety i s ostatními zeměmi Evropské unie. Premiér Kyriakos Mitsotakis označil novou službu za...

18. června 2026  10:33

Benzin v Rusku zdražuje, pumpy kvůli útokům na rafinerie omezují prodej

Čerpací stanice Tatneft v Moskvě (16. června 2026)

Ukrajinské útoky na rafinerie zdražují Rusům pohonné hmoty. Průměrná maloobchodní cena benzinu se v porovnání posledních dvou týdnů zvýšila o procento na 69,11 rublu, tedy asi dvacet korun za litr....

18. června 2026  10:13

Fotbalové mistrovství zavře část obchodů. V těchto prodejnách večer nenakoupíte

ilustrační snímek

Dnešní zápas mistrovství světa ve fotbale 2026 na druhé straně světa ovlivní otevírací dobu některých obchodů v Česku. Řetězec Penny chce svým zaměstnancům umožnit sledovat přímý přenos...

18. června 2026  9:06

Levným balíčkům se krátí čas, nákupy se ale mnohdy vyplatí i s novým clem

ilustrační snímek

Už za pár dnů budou muset ti, kteří si objednávají zboží ze zemí mimo EU, sáhnout hlouběji do peněženky. Zásilky do 150 eur, které dorazí na území EU po 30. červnu budou podléhat proclení podle...

18. června 2026

Prázdniny jsou drahé jako Vánoce, rodiče platí desítky tisíc. Kde získat příspěvek?

Premium
Letní dětský tábor (ilustrační snímek).

Šedesát šest dní volna. Rodiče milionu dětí teď řeší, jaký program dětem na devět týdnů prázdnin zajistit a z čeho ho zaplatit. Podobně jako před začátkem školního roku přichází během června a...

18. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Americká centrální banka ponechala úroky beze změny. Letos ale mohou ještě růst

Televizní obrazovka v sále newyorské burzy zobrazuje rozhodnutí Federálního...

Americká centrální banka ponechala dle očekávání základní úrokovou sazbu v pásmu 3,50 až 3,75 procenta, tedy beze změny. Více než polovina členů měnového výboru však uvedla, že by úroky mohly ještě v...

17. června 2026  21:06,  aktualizováno  21:39

Investoři přišli na chuť vesmíru. Do firem pumpují nejvíc peněz za dlouhé roky

Cučchüe-3 za letu

Laserová komunikace, satelity či technologie pro pohyb ve vesmíru. Investoři stále více sázejí na firmy působící ve vesmírném průmyslu. Podle společnosti PitchBook vzrostly investice do amerických...

17. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.