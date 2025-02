Proč skončilo letadlo na střeše? Nad nehodou v Torontu visí mnoho otazníků

Odborníci na leteckou bezpečnost uvedli, že vyšetřovatelé budou nyní zkoumat několik faktorů letu provozovaného společností Endeavor Air včetně finálního přiblížení letadla, podmínek na zemi či případných problémů s letadlem a počasí, píše list The Washington Post.

„Téměř nikdy nejde jen o jedinou věc,“ myslí si Thomas Anthony, ředitel programu bezpečnosti a ochrany letectví na University of Southern California. Dodal, že je extrémně vzácné, aby se při nehodě letadlo převrátilo na zemi.

Ken Webster, vyšetřovatel kanadského Úřadu pro bezpečnost dopravy (TSB), v úterý informoval, že na určení příčiny nehody je ještě příliš brzy. Dodal, že úřad nyní spolupracuje s Národní radou pro bezpečnost dopravy (NTSB) a Federálním úřadem pro letectví (FAA), jakož i s výrobcem a provozovatelem letadla. „TSB předala hlasový záznamník z pilotní kabiny a letový záznamník k analýze ve své laboratoři,“ řekl Webster.

Tři odborníci, které oslovil deník The Washington Post, informovali, že po přezkoumání dostupných videozáznamů a rozhovorů o incidentu nezaznamenali nic zjevně neobvyklého během přiblížení letadla.

„Slyšíte běžnou interakci s řízením letového provozu,“ uvedla Ella Atkinsová z polytechnické univerzity ve Virginii. Podle ní bude jednou z důležitých otázek, jak silný byl vítr, když letadlo přistávalo. „Čelil stroj opravdu velkému poryvu, který způsobil pilotům problémy s ovládáním letadla těsně při přistání?“ ptala se.

John Cox, pilot letecké společnosti ve výslužbě a generální ředitel poradenské společnosti Safety Operating Systems, sdělil, že předmětem vyšetřování bude i zdroj síly, která po dosednutí odlomila křídla od trupu. „Okamžik těsně před tím, než se křídla utrhla od trupu, byl poslední, kdy nad strojem měli piloti kontrolu,“ řekl.

Den obnovy provozu

Nejasnosti se týkají i stavu dráhy v době nehody. Todd Aitken, šéf hasičů na letišti v Torontu v pondělí informoval, že přistávací dráha byla suchá a nefoukal žádný boční vítr. V úterý však následně odmítl odpovědět na přímé otázky novinářů ohledně povětrnostních podmínek a toho, zda hrály roli při havárii s převrácením.

Poté, co danou oblast před nehodou zasáhly dvě sněhové bouře během čtyř dnů, které způsobily zpoždění a zrušení některých letů, označila generální ředitelka letiště Deborah Flintová pondělí za „jasné“ a za „den obnovy provozu“ letiště.

Na úterní tiskové konferenci na letišti v Torontu vystoupilo vedení letiště a šéfové místních hasičských a policejních sborů, ale bohužel ne zástupci kanadské Rady pro bezpečnost dopravy.

Když novináři ředitelku letiště Flintovou požádali, aby vysvětlila, co bylo příčinou nehody, odpověděla, že to je otázka právě pro úředníky z TSB, kteří jsou zaneprázdněni vyšetřováním, uzavírá The Washington Post.