„Zavedení přímého spojení mezi New Yorkem a Sydney je naplněním vize, kterou jsme si stanovili již před mnoha lety. Jsme na tento okamžik nesmírně hrdí,“ řekla podle Guardianu na zahajovací oslavě Valného shromáždění OSN generální ředitelka Qantasu Vanessa Hudsonová.
Trasa spadá do expanzního plánu s názvem Project Sunrise, jehož součástí budou také nová přímá spojení ze Sydney do Londýna. Ta plánují aerolinky zavést v říjnu 2027.
Linka z letiště Kingsford Smith v Sydney na newyorské JFK by byla prvním přímým komerčním letem na této trase. V současnosti Qantas nabízí spojení ze Sydney do New Yorku, které zabere 21 hodin s přestupem v Los Angeles. Letenky obvykle stojí přes 1 400 dolarů za jednosměrnou a 1 900 dolarů za zpáteční. To je v přepočtu od 30 000 do 40 500 korun.
Společnost zatím nezveřejnila, kolik si za přímou cestu bude účtovat. V minulosti však naznačila, že ceny by mohly být až o dvacet procent vyšší. Prodej začne v srpnu příštího roku, ale kdy přesně linku zprovozní, známo není.
Protáhnout si tělo
Na trase bude operovat dvanáct speciálně navržených letounů Airbus A350–1000ULR vybavených přídavnými palivovými nádržemi. Ty vystačí na vzdálenost přes 16 tisíc kilometrů a udrží stroj ve vzduchu až 22 hodin bez mezipřistání. První kus by měl do Austrálie dorazit v dubnu 2027.
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Airbus uskutečnil zkušební let z Austrálie do Francie trvající více než 24 hodin
Testovací model v červenci absolvoval zkušební let z Melbourne do výrobního závodu Airbus ve francouzském Toulouse trvající 24 hodin a 24 minut. To z něj dělá nejdelší komerční let v historii.
Letadlo bude disponovat 238 sedadly, z toho 140 je klasifikováno jako Economy a 40 jako Premium Economy. Business třída čítá 52 apartmánů a první třída šest. Mezi ekonomickými sekcemi bude vyhrazena takzvaná wellbeing zóna, ve které si cestující budou moci protáhnout tělo, zacvičit podle videí a dopřát si drobné občerstvení.
Více Američanů v Austrálii
Australský dopravce nyní školí piloty na simulátoru letounu A350 a seznamuje s novým strojem techniky. Do spuštění provozu projde výcvikem přes 360 pilotů a 1 200 členů palubního personálu.
Aerolinky uvedly, že v příštích pěti letech očekávají zvýšení zisku o 400 milionů dolarů, přičemž ziskové marže mají vzrůst ze současných čtyř procent na deset. Zájem o lety z a do New Yorku se totiž od roku 2023 zdvojnásobil.
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Z Austrálie do Evropy nonstop. Qantas testuje letadlo s mimořádně dlouhým doletem
Podle australského statistického úřadu stoupl v červenci počet amerických turistů v zemi o čtyři procenta. Australanů ovšem do Spojených států přijelo ve stejném období meziročně o devět procent méně.
Project Sunrise měl být původně spuštěn už v roce 2022, ale kvůli covidové pandemii se jeho start zdržel. Další odklad následoval v roce 2025 a na začátku roku 2027 kvůli zpoždění výroby letadel. V budoucnu chce Qantas provozovat také linky z Perthu, které by měly trvat dvacet hodin. Upustil tak od dřívějších záměrů zavést trasy z Brisbane nebo Melbourne, uzavřel britský portál.