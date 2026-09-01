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V Praze přistálo zlaté letadlo. Jeho vývoj trval tři roky

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  15:44
Tchajwanská letecká společnost Starlux Airlines vytvořila ve spolupráci s vizionářským japonským umělcem Hajime Sorayamou dva unikátní letouny Airbus A350-1000. Zlatý stroj se v úterý poprvé představil v Praze.

„Letadlo je dokonalá mechanická struktura – racionální, přesná a ze své podstaty chladná,“ řekl při představování projektu šéf Starluxu K.W. Chang. „Chtěli jsme do létání vnést teplo a krásu. Tvorba pana Sorayamy ztělesňuje futurismus a vdechuje kovu emoce, což odráží preciznost a péči, které jsou vlastní samotnému letectví. Společně jsme vytvořili něco bezprecedentního – létající mistrovské dílo, které přenáší emoce po celém světě.“

Letadlo Airbus A350-1000 společnosti Starlux ve verzi Airsorayama (1. září 2026)
Letadlo Airbus A350-1000 společnosti Starlux ve verzi Airsorayama (1. září 2026)
Letadlo Airbus A350-1000 společnosti Starlux ve verzi Airsorayama (1. září 2026)
Letadlo Airbus A350-1000 společnosti Starlux ve verzi Airsorayama (1. září 2026)
8 fotografií

„Navrhnout Airbus A350-1000 jako své plátno je splněným snem. Společně jsme vytvořili skutečně jedinečné létající mistrovské dílo, které, doufám, bude inspirovat celý svět,“ dodal už dříve Sorayama.

Vývoj projektu trval tři roky. Sorayama přepracoval původní zbarvení letadel tak, aby zdůraznilo tvary A350-1000 a zároveň splňovalo přísné technické požadavky. Aby se podařilo dosáhnout charakteristického chladného efektu tekutého kovu, spolupracovala společnost Starlux úzce s Airbusem a předním výrobcem nátěrových systémů Mankiewicz.

Namísto jednobarevných odstínů byly vyvinuty speciální vysoce koncentrované odstíny s obsahem slídy a vícevrstvé technologie nanášení. Díky nim získal trup vrstvený, plynulý vzhled tekutého kovu, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo zvýšena hmotnost letounu.

Společnost Starlux Airlines zahájila 1. srpna 2026 provoz nové přímé pravidelné linky mezi Prahou a Tchaj-pejí. Počáteční frekvence třikrát týdně (úterý, čtvrtek, sobota) se od října ještě o další spoj navýší.

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