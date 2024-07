Aerolinky zapomněly vozíčkářku na ploše. Odškodnily ji poukázkou na jídlo

Když chtěla severoirská spisovatelka na vozíčku Liz Weirová minulý pátek odletět z mezinárodního letiště v Belfastu do skotského Edinburghu, přijela na letiště pro jistotu o několik hodin dříve. Byla totiž odhodlaná nezmeškat let. Ten měl sice trvat jen 30 minut, ale ona nechtěla zmeškat akci, na které měla ten večer vystoupit.

Jakmile se ocitla u brány, sledovala, jak ostatní cestující nastupují do letadla. Když však letištní personál přivezl ji a dalšího cestujícího na invalidním vozíku na letištní plochu, dveře letadla už byly zavřené. Nástupní schody byly již také pryč. Weirová i personál, který ji doprovázel, mávali a křičeli, aby se pokusili upoutat pilotovu pozornost, ale bez úspěchu. Žena pak jen mohla sledovat, jak letadlo roluje od brány a vzlétá bez ní. „O něčem takovém jsem v životě neslyšela,“ řekla deníku The Washington Post.

EasyJet Leaves Passengers in Their Wheelchairs on the Runway — but Departs with Their Luggage https://t.co/g6SjiNlDo0 — People (@people) June 26, 2024

Po zbytek dne musela čekala na letišti na přebookování na jiný let. Letecká společnost nabídla jako kompenzaci poukázku na jídlo v hodnotě asi 20 dolarů. Do Edinburghu se dostala až kolem 22:00. Protože zmeškala své vystoupení, vyzvedla si alespoň svůj kufr, který byl ve zmeškaném letadle.

Svůj příběh pak sdílela na sociálních sítích a vyvolal na internetu mnoho emocionálních reakcí. Britská letecká společnost EasyJet se za incident omluvila v prohlášení a uvedla, že k němu došlo kvůli nedorozumění pozemního odbavovacího týmu a posádky na palubě.

„Je nám líto, že toto narušení ovlivní plány cestujících, a jsme s nimi v kontaktu, abychom se jim omluvili za jejich zážitek, uhradili jejich let a veškeré výdaje vzniklé v důsledku zpoždění a poskytli jim odškodnění, které jim náleží,“ uvádí se v prohlášení dopravce.

„Pokud je to přiměje zamyslet se nad tím, jak se chovají k lidem, myslím, že by to bylo skvělé,“ uzavřela Weirová.

Trik s vozíkem

Invalidní vozík a asistence s průvodcem „Pokud cestující se zdravotním postižením požádá leteckou společnost o pomoc při pohybu po letišti, je letecká společnost povinna mu požadovanou pomoc neprodleně poskytnout. Aby cestující takovou pomoc obdržel, musí se pracovníkům letecké společnosti na letišti sám identifikovat jako osoba se zdravotním postižením, která tuto službu potřebuje.“ Výtah z regulí amerického ministerstva dopravy

Také další cestující se zdravotním postižením hlásí, že jim dopravce během letu poškodil invalidní vozík nebo skončil v jiné zemi. Každý rok si při rezervaci letenek vyžádá asistenci pro vozíčkáře tisíce cestujících, ale je veřejným tajemstvím, že ne každý, který si na letišti vyžádá asistenci pro vozíčkáře, ji skutečně potřebuje. Letecké společnosti dosud tento „trik“ tolerovaly, aby přilákaly více rezervací, ale to by se mohlo změnit po únorovém úmrtí 80letého muže na letišti v Bombaji.

Muž a jeho žena přiletěli letem společnosti Air India z New Yorku do Bombaje, který měl celkem 32 žádostí o asistenci pro vozíčkáře. Letecká společnost měla k dispozici pouze 15 vozíčků. Kvůli nedostatku byl pro pár k dispozici pouze jeden invalidní vozík.

Místo toho, aby muž čekal na návrat vozíku, vydal se po vlastních k imigrační přepážce a dostal infarkt a zemřel. Indické ředitelství pro civilní letectví (DGCA) udělilo letecké společnosti pokutu. Velkou nezodpovězenou otázkou je: kolik z 32 žádostí o invalidní vozík bylo tehdy skutečných, píše list The Times of India.

Zneužívání invalidních vozíků je problémem také amerických dopravců, mnoho takových příkladů hlásí zejména společnosti Southwest Airlines, píše portál Live and Let Fly. Podle federálních zákonů musí společnosti vyhovět všem žádostem o invalidní vozík. Cestující tak mají motivaci hrát si se systémem a požádat o vozík, i když ho nepotřebují, protože jim to umožňuje přednostní nástup do letadla. Dopravci mají kvůli ochraně osobních údajů jen málo možností vyžadovat po nich lékařskou dokumentaci.

Vzhledem k tomu, že společnost Southwest nabízí volná místa, žádost o invalidní vozík prakticky zaručuje lepší místo na palubě, uzavírá portál.