Letadlo Smartwings v Madeiře škrtlo ocasem o plochu. Pokračovalo do Prahy

  14:52
Letadlo společnosti Smartwings typu Boeing 737-900 při nedělním odletu z Madeiry při vzletu ocasem zavadilo o ranvej. Po incidentu, který je označovaný jako tailstrike, pokračoval letoun bez kontroly do Prahy.

Posádka si kontaktu nevšimla, ani nedostala informaci od řídicí věže. Incident zaznamenal YouTube kanál Madeira Airport Spotting, který provoz na letišti Funchal sleduje, informoval Deník N.

Událost se stala krátce před 17:00 místního času během fáze rotace, tedy ve fázi zvednutí přídě letadla, aby se stroj odlepil od dráhy a začal stoupat. Podle záznamu incidentu se ocas letadla dotkl dráhy při zvedání přední části stroje.

„Působí to neuvěřitelně.“ Experti líčí, proč letadlo z Lisabonu do Prahy málem spadlo

Mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková sdělila, že došlo k lehkému kontaktu ochranného prvku trupu (tzv. tailskid) s ranvejí. Posádka si incidentu nevšimla, ani nedostala žádnou informaci od dispečerů z řízení letového provozu.

Let proto po incidentu pokračoval do Prahy bez kontroly. Ta později odhalila pouze odření laku v mezích stanovených výrobcem, oprava nutná není. Společnost podle Dufkové incident dále prověřuje.

Přestože je tento typ incidentu relativně běžný a konstrukce letadel je na podobné situace uzpůsobena, stroje by po nich měly být zkontrolovány. Prodloužené verze letounů, jakým je právě Boeing 737-900, jsou k těmto kontaktům náchylnější.

Podobné incidenty se stávají, například loni na podzim škrtnul podvozkem o ranvej při přistání v Praze airbus maďarských nízkonákladových aerolinek Wizz Air.

11. září 2025
Letadlo Smartwings v Madeiře škrtlo ocasem o plochu. Pokračovalo do Prahy

