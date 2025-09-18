Letadlo plné turistů kroužilo dvacet minut nad Korsikou. Dispečer usnul

Cestující na palubě letadla směřujícího z Paříže na Korsiku měli netradiční cestovní zážitek. Museli totiž kroužit asi dvacet minut nad cílovým letištěm poté, co jeho zaměstnanec letiště usnul uprostřed směny. Oznámil to francouzský úřad pro civilní letectví.
Pilot letadla společnosti Air Corsica kroužil nad letištěm Napoleona Bonaparteho v Ajacciu tak dlouho, že začal uvažovat o přesměrování letu do Bastie, přístavního města na opačné straně Korsiky. Nejistá situace skončila až poté, co se dispečer probudil a bezpečně navedl na přistávací dráhu, píše portál The Times.

Řídící letového provozu podle vysvětlení úřadů čekal na letadlo, které mělo hodinové zpoždění, sám, proto ve službě a usnul a nestačil při tom ani rozsvítit jedinou 2 400 metrů dlouhou přistávací dráhu. Pilot se proto rozhodl kroužit nad letištěm, zatímco hasiči letiště se zoufale snažili spojit s řídicí věží.

Pilot usnul v kabině letadla, zatímco si jeho kolega odskočil na toaletu

Když se jim nepodařilo dispečera kontaktovat, volali policii. Letištnímu personálu se nakonec podařilo dostat na věž a dispečera probudit.

„Za svou několik desetiletí trvající kariéru jsem se nikdy nesetkal s podobnou situací,“ prozradil kapitán letadla deníku The Times. Podle něj pouze letadlo chvíli kroužilo a nikdo nepropadal panice. „Všichni zůstali klidní,“ dodal. Všichni cestující považovali celou situaci za zábavnou a brali ji podle něj s nadhledem.

Poté, co letadlo bezpečně přistálo, úřady informovaly, že zahájily vyšetřování této neobvyklé situace. Ačkoli dispečer měl negativní test na alkohol, letiště zvažuje možné sankční opatření.

Dispečer i pilot ležící spící

Třebaže pilot podotkl, že se s něčím podobným nesetkal, dispečer na korsickém letišti nebyl jediný, kdo v poslední době usnul při práci. V loňském roce například během ranní směny spánek přemohl dispečera letového provozu v australském Brisbane, zaměstnanec letiště v Cairns zase usnul ve službě poté, co absolvoval sedm nočních směn za devět dní.

Dřímání pilotů v kokpitu se stává pravidlem. Německé odbory varují před riziky

„Ne že by podřimoval na židli – dispečera našli 9. prosince kolem 5:15 ráno nataženého přes dvě židle a přikrytého dekou,“ vysvětlily úřady. V té době se v okolí letiště naštěstí nenacházelo žádné letadlo.

Ale nejsou to jen letoví dispečeři, kteří usínají při práci. 25. ledna 2024 si zdřímli oba piloti během zpátečního letu společnosti Batik Air z indonéského Sulawesi do Jakarty. Letová kontrola v Jakartě se opakovaně pokoušela kontaktovat kokpit, ale 28 minut od nich neslyšela ani slovo. Vyšetřování incidentu zjistilo, že jeden z pilotů byl unavený po narození dvojčat a nedávném stěhování, uzavřel britský list.

