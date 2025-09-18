Pilot letadla společnosti Air Corsica kroužil nad letištěm Napoleona Bonaparteho v Ajacciu tak dlouho, že začal uvažovat o přesměrování letu do Bastie, přístavního města na opačné straně Korsiky. Nejistá situace skončila až poté, co se dispečer probudil a bezpečně navedl na přistávací dráhu, píše portál The Times.
Řídící letového provozu podle vysvětlení úřadů čekal na letadlo, které mělo hodinové zpoždění, sám, proto ve službě a usnul a nestačil při tom ani rozsvítit jedinou 2 400 metrů dlouhou přistávací dráhu. Pilot se proto rozhodl kroužit nad letištěm, zatímco hasiči letiště se zoufale snažili spojit s řídicí věží.
Když se jim nepodařilo dispečera kontaktovat, volali policii. Letištnímu personálu se nakonec podařilo dostat na věž a dispečera probudit.
„Za svou několik desetiletí trvající kariéru jsem se nikdy nesetkal s podobnou situací,“ prozradil kapitán letadla deníku The Times. Podle něj pouze letadlo chvíli kroužilo a nikdo nepropadal panice. „Všichni zůstali klidní,“ dodal. Všichni cestující považovali celou situaci za zábavnou a brali ji podle něj s nadhledem.
Poté, co letadlo bezpečně přistálo, úřady informovaly, že zahájily vyšetřování této neobvyklé situace. Ačkoli dispečer měl negativní test na alkohol, letiště zvažuje možné sankční opatření.
Třebaže pilot podotkl, že se s něčím podobným nesetkal, dispečer na korsickém letišti nebyl jediný, kdo v poslední době usnul při práci. V loňském roce například během ranní směny spánek přemohl dispečera letového provozu v australském Brisbane, zaměstnanec letiště v Cairns zase usnul ve službě poté, co absolvoval sedm nočních směn za devět dní.
„Ne že by podřimoval na židli – dispečera našli 9. prosince kolem 5:15 ráno nataženého přes dvě židle a přikrytého dekou,“ vysvětlily úřady. V té době se v okolí letiště naštěstí nenacházelo žádné letadlo.
Ale nejsou to jen letoví dispečeři, kteří usínají při práci. 25. ledna 2024 si zdřímli oba piloti během zpátečního letu společnosti Batik Air z indonéského Sulawesi do Jakarty. Letová kontrola v Jakartě se opakovaně pokoušela kontaktovat kokpit, ale 28 minut od nich neslyšela ani slovo. Vyšetřování incidentu zjistilo, že jeden z pilotů byl unavený po narození dvojčat a nedávném stěhování, uzavřel britský list.