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Z Přemyšle přes Česko do Frankfurtu. Leo Express spouští vlak napříč Evropou

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  11:40
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Rosťa Jančar, iDNES.cz

Dopravce Leo Express od čtvrtka spustí nové mezinárodní spojení mezi německým Frankfurtem, Prahou, Bohumínem a polským městem Přemyšl. Kvůli čekání na povolení v Polsku zatím úsek mezi Bohumínem a Přemyšlí obslouží autobusy. Firma věří v rychlé vyřešení situace, které umožní nasadit vlaky i na polskou část trasy.

„Jedním z cílů Leo Express je propojit významné evropské aglomerace a nabídnout možnost pohodlného cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo běžně nabízeno. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou díky propojení významných ekonomických a kulturních center s hranicemi Ukrajiny,“ uvedl Peter Köhler, generální ředitel společnosti Leo Express.

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„Naší dlouhodobou strategií je vytvářet transevropské dopravní koridory, které nabízejí dopravu šetrnější k životnímu prostředí a poskytnou pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě,“ doplnil.

Vlakem až na letiště

Odjezd vlaku z Bohumína je naplánován na 17:45, na frankfurtské letiště by měl dorazit následující den po osmé hodině ranní. Z frankfurtského letiště bude vyjíždět v 14:39, do Bohumína dorazí v šest hodin ráno. Vlak bude zastavovat také ve stanicích Frankfurt Süd, Offenbach, Hanau, Fulda a v Lipsku.

Čtvrteční jízdu z Bohumína na letiště ve Frankfurtu aktuálně Leo Express na svém webu nabízí za 709 korun, z Prahy pak za 419 korun. Stejné ceny platí i pro páteční spoj z Frankfurtu do Prahy i Bohumína.

Dopravce prozatím nabízí jízdu ve třídě Economy. V průběhu léta má v plánu služby rozšířit o další vozy třídy Business a také spací vozy. Cestujícím bude k dispozici občerstvení i wifi.

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Společnost Leo Express zároveň upozornila, že v Německu probíhají výluky a stavební práce, které ovlivňují jízdní řád nové linky i seznam obsluhovaných zastávek. Kvůli výlukám, které mají probíhat během léta i v podzimním období, se mohou časy odjezdů měnit.

Na polské straně trasy dopravce stále čeká na rozhodnutí úřadů, trasu mezi Bohumínem a Přemyšlí obslouží autobusy. Ty budou zastavovat ve městech Krakov, Tarnov, Řešov.

„Cestujícím v zastávkách, kde autobus nezastaví, vyplatí Leo Express zpět cenu jízdného a k tomu kompenzaci ve výši 100 procent ceny jízdenky v leo kreditech, které mohou využít pro nákup dalších jízdenek či občerstvení,“ uvedl dopravce.

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