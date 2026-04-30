„Vlak jel naprosto přesně dle jízdního řádu, příjezdy do Kolína dokonce s dvouminutovým náskokem,“ sdělil redakci. Bohužel ani na jednom natočeném vlaku dnes nejela lokomotiva v polepu shodném se soupravou Talgo. Tu mohli zájemci vidět jen při prezentační jízdě před týdnem.
Od 30. dubna tyto vlaky jezdí na dvou nových linkách. Dva zpáteční spoje pojedou mezi Prahou a Prešovem a mezi Prahou a Bratislavou přes Zábřeh na Moravě, Olomouc, Přerov. Jeden ze dvou spojů do slovenské metropole pojede až na zastávku Bratislava-Petržalka.
Souprava pro 350 cestujících je složena z nízkopodlažních vozů, které jsou kratší, než je běžné. Jeden má třináct metrů, standardní vozy bývají zhruba dvakrát tak dlouhé. Vlaky mohou jezdit rychlostí až 200 kilometrů v hodině, ale nyní jsou schválené na rychlost 160 km/h. Mají technologii pasivního naklápění, která zvyšuje plynulost jízdy a komfort pro cestující.
Tři desítky let staré vozy si Leo Express pronajal od svého majoritního vlastníka španělské společnosti Renfe. Ve Španělsku prošly před dvanácti roky renovací a úpravy je čekaly i po příjezdu do Česka. „Hlavně jsme upravovali interiér. To znamená naše podhlavníky na sedačkách, vyčištění, polepy a kompletně jsme udělali lak v exteriéru,“ uvedl provozní ředitel Leo Expressu Maxim Kysil.
23. dubna 2026