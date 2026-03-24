Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský uvedl, že Leo Express podal nejvýhodnější nabídku. „Rozhodnutí o výsledku bylo oběma aktérům dnes odesláno. V současnosti běží patnáctidenní lhůta pro podání případných námitek proti výsledkům soutěže. Po jejím uplynutí se předpokládá podpis smlouvy na dobu pěti let tak, aby dopravce mohl zajistit řádné a včasné zahájení provozu,“ dodal mluvčí.
Server Zdopravy dříve napsal, že Leo Express za pětiletou smlouvu požadoval kompenzaci 427 milionů korun, České dráhy 757 milionů Kč.
Cena byla v soutěži na provoz provoz takzvaných Bavorských expresů jediným kritériem. Není přitom jasné, jak se vyřeší přeshraniční provoz. Na německé straně jezdí v objednávce bavorského ministerstva dopravy Die Länderbahn.
Leo Express se tak může dohodnout s Die Länderbahn, nebo provozovat vlaky na komerční riziko po Bavorsku, pokud získá přidělenou kapacitu. Možností je také rozdělení linky Praha - Mnichov ve Furth im Wald jako pohraniční stanici. Smlouva s českým ministerstvem dopravy to umožňuje.
České a bavorské ministerstvo dopravy původně mezi Prahou a Mnichovem plánovalo nasazení nových vlaků, nabídky v soutěži ale výrazně přesáhly odhadovanou cenu. Proto se nakonec dohodlo vypsání přechodné soutěže na pět let do prosince 2031, píše Zdopravy. Pro splnění podmínek soutěže stačí nasadit vozidla nynějších parametrů na této lince. Novou soutěž na provoz na 15 let od roku 2031 vypsaly obě strany před několika týdny.