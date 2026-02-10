„Nasazení souprav Talgo je pro Leo Express symbolem nové etapy rozvoje. Nejde jen o nový design, ale o rozšíření poskytovaných služeb, rozsahu sítě i ambicí značky. Nabídneme nová spojení, která ostatní dopravci nenabízejí,“ uvedl CEO společnosti Leo Express Peter Köhler.
Třináctivozová souprava pojme 350 cestujících. Její zvláštností je schopnost pasivního naklápění, což umožňuje projíždět rychleji v obloucích. Soupravy mají maximální rychlost 200 kilometrů za hodinu.
„Nový design souprav Talgo dále rozvíjí vizuální identitu značky Leo Express. Nově pracuje s převažující bílou barvou, výraznými oranžovými akcenty a technologicky laděnými grafickými prvky, které zdůrazňují dynamiku, rychlost a mezinárodní charakter dopravce,“ uvedl dopravce v tiskové zprávě. Logo Leo Express je umístěno také na střeše vlaku. Příprava interiéru podle dopravce probíhá.
Podle dřívějších informací deníku El Economista by měl mít tuzemský dopravce, ve kterém drží padesátiprocentní podíl španělské dráhy Renfe, k dispozici trojici souprav Talgo. Vlaky byly podle španělského listu uvedeny do provozu v 90. letech 20. století, v roce 2020 prošly rekonstrukcí.
Leo Express také rozšíří svou nabídku o nová spojení. Kromě přidané linky mezi Prahou a Bratislavou, která začne fungovat koncem dubna, zahájí od března spojení z Prahy do Varšavy, čímž rozšíří stávající trasu mezi Krakovem a českou metropolí.
Koncem června také vstoupí na německý trh a v rámci jedné linky obslouží města Frankfurt, Drážďany, Prahu, Ostravu, Krakov a Přemyšl. „Díky zavedení nových spojů a nasazení souprav Talgo očekává Leo Express v roce 2026 nárůst počtu cestujících o minimálně 1,5 milionu na celkem více než 6 milionů,“ uvedl dopravce.