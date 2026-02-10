Leo Express v novém kabátě. Dopravce představil španělské soupravy Talgo

Autor:
  20:00
Dopravce Leo Express oficiálně představil nový vizuální styl dálkových souprav Talgo, které dříve brázdily španělské koleje. Vlaky dopravce nasadí na spojení mezi Prahou, Ostravou a Prešovem a také na nové spoje z Prahy do Bratislavy. Na kolejích by se první ze tří souprav měla objevit na konci dubna letošního roku.
Dopravce Leo Express oficiálně představil nový vizuální styl dálkových souprav...

Dopravce Leo Express oficiálně představil nový vizuální styl dálkových souprav Talgo. (10. února 2026) | foto: Leo Express

Dopravce Leo Express oficiálně představil nový vizuální styl dálkových souprav...
Dopravce Leo Express oficiálně představil nový vizuální styl dálkových souprav...
Dopravce Leo Express oficiálně představil nový vizuální styl dálkových souprav...
Španělský vlak na okruhu ve Velimi (14. května 2025)
5 fotografií

„Nasazení souprav Talgo je pro Leo Express symbolem nové etapy rozvoje. Nejde jen o nový design, ale o rozšíření poskytovaných služeb, rozsahu sítě i ambicí značky. Nabídneme nová spojení, která ostatní dopravci nenabízejí,“ uvedl CEO společnosti Leo Express Peter Köhler.

Třináctivozová souprava pojme 350 cestujících. Její zvláštností je schopnost pasivního naklápění, což umožňuje projíždět rychleji v obloucích. Soupravy mají maximální rychlost 200 kilometrů za hodinu.

„Nový design souprav Talgo dále rozvíjí vizuální identitu značky Leo Express. Nově pracuje s převažující bílou barvou, výraznými oranžovými akcenty a technologicky laděnými grafickými prvky, které zdůrazňují dynamiku, rychlost a mezinárodní charakter dopravce,“ uvedl dopravce v tiskové zprávě. Logo Leo Express je umístěno také na střeše vlaku. Příprava interiéru podle dopravce probíhá.

Leo Expres testuje španělskou vlakovou ojetinu. Konstrukce budí zvědavost

Podle dřívějších informací deníku El Economista by měl mít tuzemský dopravce, ve kterém drží padesátiprocentní podíl španělské dráhy Renfe, k dispozici trojici souprav Talgo. Vlaky byly podle španělského listu uvedeny do provozu v 90. letech 20. století, v roce 2020 prošly rekonstrukcí.

Leo Express také rozšíří svou nabídku o nová spojení. Kromě přidané linky mezi Prahou a Bratislavou, která začne fungovat koncem dubna, zahájí od března spojení z Prahy do Varšavy, čímž rozšíří stávající trasu mezi Krakovem a českou metropolí.

Koncem června také vstoupí na německý trh a v rámci jedné linky obslouží města Frankfurt, Drážďany, Prahu, Ostravu, Krakov a Přemyšl. „Díky zavedení nových spojů a nasazení souprav Talgo očekává Leo Express v roce 2026 nárůst počtu cestujících o minimálně 1,5 milionu na celkem více než 6 milionů,“ uvedl dopravce.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

Mělo to být útočiště pro umělce. Bahamský ráj zpěvačky Shakiry je nyní na prodej

Tento úchvatný ostrov patřil Shakiře. Teď je na prodej za 624 milionů korun....

Soukromý ostrov, který vlastnila popová hvězda Shakira, se objevil na prodej za téměř 625 milionů korun. Osmačtyřicetiletá zpěvačka ostrov Bonds Cay ležící v severních Bahamách koupila v roce 2006 za...

Leo Express v novém kabátě. Dopravce představil španělské soupravy Talgo

Dopravce Leo Express oficiálně představil nový vizuální styl dálkových souprav...

Dopravce Leo Express oficiálně představil nový vizuální styl dálkových souprav Talgo, které dříve brázdily španělské koleje. Vlaky dopravce nasadí na spojení mezi Prahou, Ostravou a Prešovem a také...

10. února 2026

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

10. února 2026  19:03

Co udělá s výhrou a co nezmění? Výherce 200 milionů ve sportce prozradil své plány

Sportka

Sázející, který na konci ledna vyhrál bezmála 200 milionů ve sportce, se svěřil, jak přišel k vítěznému tiketu. Osudové rozhodnutí prý padlo náhodně, pro koupi sázenky se rozhodl muž ze středních...

10. února 2026  18:55

Jako gamblerství či drogy. Meta a Google čelí obvinění, že u dětí pěstují závislost

ilustrační snímek

Společnosti Meta a Google v přelomovém soudním procesu v Los Angeles čelí obvinění, že své sociální sítě a platformy záměrně navrhly tak, aby si na nich děti vypěstovaly závislost. Žalující strana...

10. února 2026  18:21

Kryptopřešlap roku. Jihokorejská burza omylem rozdala bitcoiny za 840 miliard

Elektronické tabule zobrazující ceny bitcoinu a dalších kryptoměn v salonku...

Jihokorejská burza Bithumb omylem odeslala svým klientům kryptoměny v hodnotě 40 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu asi 840 miliard korun. Druhá největší kryptoměnová burza v Jižní Koreji...

10. února 2026

Obnovte výjimku z daně pro metalurgii, žádají podniky. Ministryně to zváží

Zaměstnanci se na pracovišti pohybují ve speciálních žáruvzdorných kombinézách.

Obnovit daňové zvýhodnění pro metalurgické podniky nebo snížit cenu povolenek ETS 1 na úroveň zhruba 30 eur. To jsou cíle, kterých by chtěly dosáhnout české energeticky náročné průmyslové podniky. V...

10. února 2026  15:55

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

10. února 2026  15:41

Po deseti letech skončil ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky Kala

Ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Štěpán Kala (27. února 2023)

Po zhruba deseti letech skončil ve funkci ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) Štěpán Kala. Ústav spadá pod ministerstvo zemědělství, které nyní vypsalo na volný post výběrové...

10. února 2026  15:13

iPhony míří do vesmíru. NASA je nasadí při březnové misi k Měsíci

Astronauté mise Artemis II před raketou SLS a lodí Orion, která je dopraví na...

Astronauti nemohli dlouhá léta používat během svých vesmírných misí chytré mobilní telefony. To se však brzy změní. Zástupci amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír oznámili, že v rámci...

10. února 2026  14:08

Bakala uspěl ve sporu se slovenským podnikatelem. Dostane 381 milionů

Podnikatel Zdeněk Bakala.

Krajský soud v Praze v úterý částečně uznal americký rozsudek o odškodném pro investora Zdeňka Bakalu od slovenského podnikatele Pavola Krúpy, a to ve výši zhruba 18,7 milionu dolarů (asi 381 milionů...

10. února 2026  12:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Od humrů přes jedovaté chlebíčky po vilu prezidenta Klause. Kdo byl Josef Lippert

Lippertovo lahůdkářství v Praze

Jeho jméno bylo symbolem vybraných lahůdek. Rodák z Žatce Josef Lippert otevřel své lahůdkářství v Praze v ulici Na Příkopě v roce 1892 a až do druhé světové války patřilo k nejvyhlášenějším podnikům...

10. února 2026  12:07

E-šmejdi využívají AI i zprávy od „známých“. Češi loni přišli o miliardy

ilustrační snímek

Internetoví podvodníci se loni pokusili z účtů klientů odčerpat rekordní částky přesahující 14 miliard korun. Bankám se ale díky bezpečnostním kontrolám podařilo uchránit více než 85 procent z nich....

10. února 2026  10:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.