„Máme zajištěný potřebný personál, který se již aktivně zapojuje do zkušebního provozu, a pokračujeme v koordinaci všech provozních detailů s naším německým partnerem,“ uvedl generální ředitel Leo Express Peter Köhler.
Na lince se již uskutečnily zkušební jízdy i technické zkoušky, při kterých dopravci ověřovali kompatibilitu vozidel a možnosti jejich technického propojení. Zároveň se při nich zaškolovaly vlakové čety.
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Leo Express již začal prodávat jízdenky na český úsek, které začínají na 49 korunách za cestu mezi Prahou a Plzní či Domažlicemi. „Kompletní mezinárodní jízdní řád a prodej jízdenek až do Mnichova plánuje Leo Express zpřístupnit v nejbližší době,“ uvedl mluvčí Emil Sedlařík. Na lince budou vedle tarifu Leo Expressu platit také jednotné jízdenky OneTicket či integrovaný tarif Plzeňského kraje.
Podle dřívějších informací bude Leo Express vypravovat sedm párů spojů denně ve dvouhodinovém taktu a jeden pár spojů Praha - Plzeň - Praha. Dopravce nasadí vozy s klimatizací, Wi-Fi, audiovizuálním systémem, palubním občerstvením, místy pro kola, kočárky i cestující s omezenou schopností pohybu.
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O výběru Leo Expressu rozhodlo ministerstvo dopravy v březnu. Leo Express uspěl s nabídkou 427 milionů korun za pětiletý provoz. Částka nezahrnuje poplatky za využívání železniční infrastruktury. Druhým účastníkem tendru byly ČD, které provozují linku nyní. Jejich nabídka byla 757 milionů korun. Cena byla v soutěži jediným kritériem. Smlouvu Leo Express s ministerstvem dopravy podepsal v květnu.
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České a bavorské ministerstvo dopravy původně mezi Prahou a Mnichovem plánovalo nasazení nových vlaků, nabídky v soutěži ale výrazně přesáhly odhadovanou cenu. Proto se nakonec dohodlo vypsání přechodné soutěže na pět let do prosince 2031, napsal dříve server Zdopravy.cz. Novou soutěž na provoz na 15 let od roku 2031 vypsaly obě strany počátkem letoška.