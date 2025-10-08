Leo Express zavádí spoje z Prahy do Bratislavy. Jeden bude jezdit až do Petržalky

Autor: ,
  13:02
Železniční dopravce Leo Express spustí příští rok od 30. dubna novou linku mezi Prahou a Bratislavou. Denně pojednou dva zpáteční spoje, přičemž jeden bude začínat a končit ve stanici Bratislava-Petržalka, kam zatím přímé vlaky z Prahy nejezdí.

Souprava Stadler Flirt, kterou provozuje na trati Praha - Ostrava - Košice společnost Leo Express | foto: Leo Express

Dopravce již zahájil předprodej, jízdenka při včasném nákupu vyjde na 99 korun. Touto linkou se také vrací na Slovácko. Do Starého Města u Uherského Hradiště Leo Express jezdil do srpna 2023, kdy byl provoz linky přerušen kvůli přepnutí trakčního vedení.

Na trase z Prahy do Bratislavy jezdí i další železniční dopravci. Některé spoje Českých drah končí na bratislavském hlavním nádraží, jiné pokračují do Nových Zámků nebo do Budapešti. Vlaky společnosti RegioJet také buď končí v Bratislavě nebo pokračují do Žiliny. Leo Express jezdí nyní na Slovensko na trase Praha–Ostrava–Košice.

Leo Expres testuje španělskou vlakovou ojetinu. Konstrukce budí zvědavost

Vlaky Leo Expressu budou směrem na Slovensko jezdit jako dříve v trase z Prahy přes Přerov, Hulín a Otrokovice do Starého Města u Uherského Hradiště, odkud budou nově pokračovat přes Hodonín a Břeclav do Bratislavy. Vznikne tak přímé spojení Bratislavy a měst Zábřeh na Moravě, Olomouc či Hulín.

Nové spoje i do Polska

„V Bratislavě budeme zastavovat jak na hlavní stanici, odkud jezdí naše příměstské vlaky do Dunajské Stredy a Komárna, tak také na druhé straně řeky Dunaje v Petržalce. Takový spoj v tomto okamžiku nikdo neobsluhuje,“ uvedl generální ředitel Leo Expressu Peter Köhler.

Vlaky Talgo S6 mají vedle bezbariérového přístupu také technologii pasivního naklápění, která zvyšuje komfort při jízdě. „Vlaky byly dříve úspěšně provozovány ve Švýcarsku, Německu, Francii a Itálii a ve Španělsku,“ dodal Köhler.

RegioJet ukázal dieselbateriové vlaky pro sever Čech. Vyjdou na devět miliard

Leo Express jezdí i do Polska. Nabízí spojení několikrát do týdne mezi Prahou a Krakovem, kam jezdí i České dráhy i RegioJet. Od prosincové změny jízdních řádů plánuje firma počet těchto spojů navýšit. Od března příštího roku na stejné trase přibudou ještě spoje, které budou z Krakova pokračovat do Varšavy.

Dopravce by také do dvou let měl začít jezdit na nových linkách do Gdaňsku a Vratislavi. Polský úřad železniční dopravy již schválil trasy a dopravce nyní shání vlaky. Dále Leo Express zvažuje rozšíření nabídky o spoje do dalších polských měst, jako jsou Lodž, Čenstochová nebo Poznaň.

V roce 2024 dosáhla společnost Leo Express konsolidovaných tržeb ve výši jedné miliardy korun, což bylo meziročně o 400 milionů korun více. Za minulý rok přepravila 3,8 milionu cestujících, což je ve srovnání s rokem 2023 o přibližně dva miliony více.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

8. října 2025  13:02

8. října 2025  12:48

8. října 2025  9:55

8. října 2025  9:54

8. října 2025

8. října 2025

7. října 2025

7. října 2025

7. října 2025  17:42

7. října 2025  17:20

7. října 2025  15:30

7. října 2025  13:11

