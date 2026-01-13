Vlaky v okolí Prahy nabírají zpoždění. Cestující budou mít nárok na vrácení peněz

„Platnost tohoto opatření je do dnešní půlnoci a vztahuje se na vnitrostátní i mezinárodní jízdenky Českých drah zakoupené na pokladnách, v e-shopu nebo v mobilní aplikaci Můj vlak,“ uvedla mluvčí společnosti. Informace o aktuální situaci a omezeních na železnici by cestující měli sledovat na webu Českých drah nebo v aplikaci.
Vlaky měly od brzkého rána problémy kvůli ledovce zejména na tratích v okolí Prahy i v dalších částech republiky, především na severozápadě a východě Čech. Některé spoje musely dráhy kvůli nepříznivému počasí zcela odřeknout, jiné jedou pouze v části své trasy, uvedla dopoledne Rajnochová.
Námraza na trakčním vedení a zamrzlé výhybky podle ní od časného rána zásadně komplikují provoz na odstavném nádraží Praha-Jih. „Soupravy dálkové dopravy proto postupně vytahujeme pomocí motorových lokomotiv. V důsledku toho vznikají u dálkových vlaků zpoždění v řádu desítek minut, některé spoje byly odřeknuty. Tato zpoždění, popřípadě odřeknutí vlaků ovlivňují obraty vlaků a následně se promítají i do provozu dalších návazných spojů,“ dodala.
V okolí Prahy nejezdí řada spojů. Hrozily úrazy, někteří chodci nazuli nesmeky
Zrušené či citelně zpožděné byly podle webu Českých drah i některé rychlíky jezdící z Prahy do Ostravy, Olomouce, Brna či Hradce Králové a řada regionálních spojů.
Dnešní extrémní počasí ovlivnilo i spoje do a z Německa. Kvůli závadě trakčního vedení způsobené námrazou byl přerušen provoz v úseku Děčín hlavní nádraží - Bad Schandau, což ovlivnilo i dálkové spoje Berliner. Před 10:00 se podařilo provoz v Děčíně obnovit po jedné koleji.