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Kvůli sladkosti s mákem v Abú Zabí zatkli cestujícího, vezl ji jako dárek

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  13:09

Raskadam (Ross Kodom nebo Rosh Kodom) je oblíbená bengálská cukrovinka. Kuličky se obalují různými semínky, například i mákem. | foto: Profimedia.cz

Z malého dárku pro přátele z rodné Indie se stal ve Spojených arabských emirátech problém a důvod k zatčení. Indický cestující přivezl letadlem malé kuličky z čerstvého sýra zvané raskadam obalené v makových semínkách. Bezpečnostní kontrola na letišti v Abú Zabí to však vyhodnotila jako porušení přísných protidrogových předpisů.

Satish Kumar z indického státu Bihár cestoval za prací z města Patna do Spojených arabských emirátů. Před odletem koupil na místním trhu tradiční bengálskou sladkost raskadam, kterou chtěl po příletu nabídnout známým.

Po přistání na letišti v Abú Zabí však nastal problém. Bezpečnostní pracovníci si všimli, že jsou sladkosti obalené makovými semínky. A to je v emirátech droga.

V Indii jsou maková semínka, známá jako khus khus nebo posto dana, běžnou součástí kuchyně a jejich používání je legální. Ve Spojených arabských emirátech však podléhají výrazně přísnějším pravidlům. Důvodem je to, že pocházejí z máku setého, tedy rostliny, z níž se získává opium. Emiráty proto jejich dovoz regulují v rámci přísných protidrogových předpisů.

Raskadam

Tradiční indická cukrovinka se vyrábí z čerstvého sýra chhena, který se uvaří v cukrovém sirupu. Potáhne se vrstvou zahuštěného mléka, cukru, kardamomu, případně šafránu nebo růžové vody.

Na povrchu bývá obalená v mákem, strouhaným kokosem nebo nasekanými pistáciemi.

Podle indických médií byl Kumar po výslechu zadržen. Jeho rodina uvedla, že netušila, že běžná potravina může v jiné zemi představovat porušení místních zákonů. Na pomoc se proto obrátila na indické velvyslanectví a další diplomatické úřady.

Indický potravinářský inspektor Ajay Kumar médiím připomněl, že zpracovaná maková semínka jsou v Indii legální, neobsahují omamné látky a běžně se používají při přípravě pokrmů i cukrovinek. Zároveň však upozornil, že pravidla pro dovoz potravin se mezi jednotlivými státy výrazně liší a cestující by si je měli před odjezdem vždy ověřit.

Česko jako maková velmoc

Varování indických úřadů před podceňováním pravidel pro převážení potravin přes hranice se může hodit i českým cestovatelům. Česko je totiž největší pěstitel potravinářského máku na světě a je to velmi oblíbená pochutina. Češi jsou totiž největšími konzumenty máku s roční spotřebou 400 gramů na osobu.

EU zpřísnila povolené množství alkaloidů v máku, českému to neuškodí

V Česku se však pěstuje mák modrý s velmi nízkým množstvím alkaloidů určený jen pro potravinářské využití. Odborníci na výživu ho řadí mezi nutričně nejhodnotnější potraviny a často ho označují za superpotravinu. Ve sto gramech totiž mák modrý obsahuje až 1400 miligramů vápníku, tedy přibližně dvanáctkrát víc než kravské mléko.

Farmaceutický mák se odlišuje tím, že se k výrobě používají uzrálé sušené tobolky máku s částí stonku. Tato takzvaná makovina obsahuje látky využitelné ve farmacii, jako je morfin, thebain či kodein. Semínka jsou nevyužitelný odpad. Velká část evropských zemí je ani nekonzumuje, anebo jen v minimální míře. Součástí jídelníčku jsou jenom v Německu, Rakousku, na Slovensku, v Polsku či Rusku.

Země, kde považují mák za narkotikum

Spojené arabské emiráty (SAE)
Patří mezi nejpřísnější státy. Celní předpisy uvádějí mák a maková semínka mezi zakázanými narkotickými látkami, a to i v potravinách. Právě kvůli tomu dochází k případům zadržení cestujících, kteří převážejí například sladkosti obalené v máku.

Singapur
Mák ani potraviny s mákem nejsou pro běžného cestujícího automaticky povoleny. Dovoz vyžaduje předchozí schválení, doložení původu a laboratorní analýzu potvrzující, že výrobek neobsahuje morfin ani jiné kontrolované látky. Bez těchto formalit může být dovoz zamítnut.

Jižní Korea
Od roku 2022 korejské úřady výrazně zpřísnily kontroly výrobků obsahujících maková semínka. Na letištích jsou zabavovány například směsi koření Everything But the Bagel od Trader Joe’s právě kvůli obsahu máku.

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