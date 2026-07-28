Satish Kumar z indického státu Bihár cestoval za prací z města Patna do Spojených arabských emirátů. Před odletem koupil na místním trhu tradiční bengálskou sladkost raskadam, kterou chtěl po příletu nabídnout známým.
Po přistání na letišti v Abú Zabí však nastal problém. Bezpečnostní pracovníci si všimli, že jsou sladkosti obalené makovými semínky. A to je v emirátech droga.
V Indii jsou maková semínka, známá jako khus khus nebo posto dana, běžnou součástí kuchyně a jejich používání je legální. Ve Spojených arabských emirátech však podléhají výrazně přísnějším pravidlům. Důvodem je to, že pocházejí z máku setého, tedy rostliny, z níž se získává opium. Emiráty proto jejich dovoz regulují v rámci přísných protidrogových předpisů.
Raskadam
Tradiční indická cukrovinka se vyrábí z čerstvého sýra chhena, který se uvaří v cukrovém sirupu. Potáhne se vrstvou zahuštěného mléka, cukru, kardamomu, případně šafránu nebo růžové vody.
Na povrchu bývá obalená v mákem, strouhaným kokosem nebo nasekanými pistáciemi.
Podle indických médií byl Kumar po výslechu zadržen. Jeho rodina uvedla, že netušila, že běžná potravina může v jiné zemi představovat porušení místních zákonů. Na pomoc se proto obrátila na indické velvyslanectví a další diplomatické úřady.
Indický potravinářský inspektor Ajay Kumar médiím připomněl, že zpracovaná maková semínka jsou v Indii legální, neobsahují omamné látky a běžně se používají při přípravě pokrmů i cukrovinek. Zároveň však upozornil, že pravidla pro dovoz potravin se mezi jednotlivými státy výrazně liší a cestující by si je měli před odjezdem vždy ověřit.
Česko jako maková velmoc
Varování indických úřadů před podceňováním pravidel pro převážení potravin přes hranice se může hodit i českým cestovatelům. Česko je totiž největší pěstitel potravinářského máku na světě a je to velmi oblíbená pochutina. Češi jsou totiž největšími konzumenty máku s roční spotřebou 400 gramů na osobu.
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EU zpřísnila povolené množství alkaloidů v máku, českému to neuškodí
V Česku se však pěstuje mák modrý s velmi nízkým množstvím alkaloidů určený jen pro potravinářské využití. Odborníci na výživu ho řadí mezi nutričně nejhodnotnější potraviny a často ho označují za superpotravinu. Ve sto gramech totiž mák modrý obsahuje až 1400 miligramů vápníku, tedy přibližně dvanáctkrát víc než kravské mléko.
Farmaceutický mák se odlišuje tím, že se k výrobě používají uzrálé sušené tobolky máku s částí stonku. Tato takzvaná makovina obsahuje látky využitelné ve farmacii, jako je morfin, thebain či kodein. Semínka jsou nevyužitelný odpad. Velká část evropských zemí je ani nekonzumuje, anebo jen v minimální míře. Součástí jídelníčku jsou jenom v Německu, Rakousku, na Slovensku, v Polsku či Rusku.
Země, kde považují mák za narkotikum
Spojené arabské emiráty (SAE)
Singapur
Jižní Korea