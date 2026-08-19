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Kvůli čínským obchodníkům, kteří předbíhali, postavilo letiště plastové stěny

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  16:12
Jihokorejské letiště Inčchon nechalo postavit kvůli cestujícím plastové stěny, aby nepředbíhali frontu. Na sociálních sítích se rozšířila videa zachycující desítky cestujících, kteří se při otevření odbavovacích přepážek tlačili dopředu a předbíhali ve frontách. Doslova se rozběhli i s kufry a podbíhali pásky vyznačující směr fronty.

Průhledné zábrany byly instalovány u vstupu do odbavovací zóny E ve třetím patře Terminálu 1 soulského letiště. Mají udržet fronty v přehledném cikcak uspořádání, zlepšit orientaci cestujících a zároveň chránit zaměstnance letiště, kteří při některých předchozích tlačenicích utrpěli zranění.

Letiště navíc zavedlo digitální upozornění, podle nichž může být cestujícím odbavení odepřeno, pokud by svým chováním ohrozili bezpečnost ostatních, uvádí deník The Korea Herald.

Nové bariéry mají být dobře viditelné už z větší vzdálenosti, aby cestující snadno poznali správný vstup do fronty a nevznikaly další tlačenice. Od zavedení opatření letiště u dotčených přepážek další případy hromadného předbíhání nezaznamenalo.

Čínští obchodníci neradí stojí ve frontách

Na videích z července jsou vidět cestující, jak se shýbají pod zábranami, protlačují zavazadla mezerami a snaží se co nejrychleji dostat dopředu. Během osmi dnů k tomu došlo nejméně pětkrát.

Podle letištních úřadů mezi nimi byli hlavně čínští obchodníci označovaní jako daigou či bottari, kteří převážejí spotřební zboží za účelem dalšího prodeje.

Potvrdilo to i samotné letiště. „K výtržnictví došlo u odbavovací přepážky letecké společnosti China Southern Airlines,“ uvedlo v tiskové zprávě.

Počet cestujících na linkách do Číny za poslední rok citelně vzrostl, což zvyšuje tlak na odbavovací prostory v době špičky.

Cestující se na letišti v Inčchonu tlačili před odbavovací přepážky. Nově je od nich dělí zábrana
Zaplněné letiště Inčchon v červenci 2025 před prodlouženým víkendem, kdy se slaví svátek ústavy.
Soul Inčchon
Mezinárodní letiště Inčchon v Soulu zaujme na první pohled. (19. ledna 2011)
13 fotografií

Nové nejrušnější letiště na světě

Jihokorejské letiště Inčchon se totiž v letošním prvním pololetí poprvé stalo nejrušnějším letištěm na světě z hlediska objemu mezinárodní osobní dopravy. Informoval o tom server BBC s odvoláním na předběžné údaje Mezinárodní asociace letišť (ACI).

Jen v prvním letošním pololetí toto soulské letiště odbavilo 38,4 milionu mezinárodních cestujících. Dlouhodobě nejrušnější letiště Heathrow v Londýně je druhé se 37,8 milionu cestujících a za ním následovalo singapurské letiště Changi (34,5 milionu cestujících).

Inčchon těžil mimo jiné z odklonu cestujících od leteckých uzlů na Blízkém východě, který je důsledkem vojenského konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem.

Předpokládá se, že mezinárodní letiště v Dubaji ve Spojených arabských emirátech letos vypadne z první pětice nejrušnějších letišť na světě. Vloni i předloni obsadilo druhé místo. Podle ACI teď někteří cestující, kteří dříve využívali letiště v Dubaji, cestují přes letiště Inčchon. To navíc rozšířilo svou infrastrukturu, což mu umožnilo odbavovat větší počet cestujících.

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Témata: Letiště, Inčchon, Dubaj

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