Kdy budou hotové dálnice i rychlé tratě, řekne v Rozstřelu ministr dopravy

Česká dálniční síť bude dokončena do deseti let, slibuje ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Jím připravovaný desetiletý plán zahrnuje i výrazné investice do železnice od výstavby vysokorychlostních tratí přes modernizaci stávajících koridorů až po výstavbu některých nových konvenčních úseků. I o nich bude ministr hovořit v Rozstřelu v pátek od 11.30.