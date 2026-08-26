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Šéf Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci, nahradí ho Hamplová

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  14:18aktualizováno  14:22

Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec na tiskové konferenci k představení nového sezonního menu (25. února 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah (ČD) Michal Krapinec odstoupil z čela státního dopravce, ve funkci skončí ke konci srpna. Od září ho nahradí dosavadní vrchní ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová. Místopředsedou představenstva se stane šéf osobní dopravy Jiří Ješeta.

Úvahy o Krapincově možném odchodu vyvolala začátkem měsíce informace, že se šéf Českých drah rozhodl po ročním prověřování dobrovolně vzdát bezpečnostní prověrky na stupeň důvěrné. Absenci prověrky totiž za problém považovalo ministerstvo dopravy.

„Vzhledem k tomu, že splnění podmínek pro získání této prověrky patřilo mezi jeden z kvalifikačních předpokladů v účasti v otevřeném výběrovém řízení, z něhož současný generální ředitel vzešel, požádal pan ministr obratem dozorčí radu společnosti ČD, aby se vzniklou situací začala zabývat,“ uvedlo k důvodům svolání mimořádné dozorčí rady ministerstvo.

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Podle místopředsedy dozorčí rady společnosti Dana Ťoka Krapinec doplnění chybějící prověrky odmítl z osobních důvodů a nabídl rezignaci. „Kdyby neodstoupil, tak bychom se tím museli zabývat a podle mě by to problém být mohl,“ řekl iDNES.cz Ťok. Dodal, že ministr dopravy Ivan Bednárik měl kandidátku na uvolněné místo připravenou.

Lenka Hamplová na uvolněný post v představenstvu Českých drah přichází z ministerstva dopravy, kde řídí sekci ekonomickou a infrastrukturní. V různých pozicích působí v resortu dopravy od roku 2008.

„Lenka Hamplová má dlouholeté zkušenosti s finančním a projektovým řízením, správou investic i jejich kontrolou. Samotné prostředí Českých drah zná nejen díky svému působení na ministerstvu dopravy, ale také z předchozího členství v Dozorčí radě a Výboru pro audit Českých drah. Je rovněž držitelkou platného osvědčení NBÚ pro stupeň Důvěrné. Věříme, že má všechny předpoklady pro úspěšné vedení společnosti,“ uvedl po jednání předseda dozorčí rady Českých drah Vazil Hudák.

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Hamplová se řízení drah ujme od prvního září. Podle svých slov se chce zaměřit na hledání úspor. „Mým prvním úkolem bude detailně se seznámit s hospodařením a fungováním společnosti a hledat úspory tam, kde dávají smysl, nikoliv na úkor zaměstnanců, komfortu cestujících nebo kvality služeb. Zároveň se zaměříme na oblasti, do nichž je naopak potřeba investovat, abychom do modrých vlaků přilákali více lidí,“ uvedla v tiskové zprávě Hamplová.

Krapinec byl šéfem ČD od roku 2022, kdy uspěl ve výběrovém řízení. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD), jenž byl Krapincovým předchůdcem v čele drah, byla už tehdy bezpečností prověrka jednou z podmínek při výběru. Už dříve označil Krapincův postup za nestandardní.

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