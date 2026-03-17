Středočeský kraj vyčíslil důsledky nové daňové povinnosti ve dvou variantách, pro dvanácti- i jednadvacetiprocentní sazbu. Podle analýzy, z níž Zdopravy.cz cituje, přinese DPH ve výši 12 procent dodatečné náklady 770 milionů korun ročně, v případě vyšší sazby by kraj musel hledat dodatečných 1,35 miliardy.
„Téměř polovina nákladů na zajištění dopravní obslužnosti je fixních, tudíž případnou úsporu je možné generovat pouze z variabilních nákladů. O to drastičtější bude omezení dopravních výkonů v případě zavedení DPH,“ píše se v dokumentu.
Jako příklady důsledků zástupci Středočeského kraje uvádějí například zastavení provozu na většině regionálních železničních tratí. Propočet zdražení jízdného pak předpokládá, že například třípásmová třicetiminutová jízdenka, která nyní v elektronické verzi vyjde na 36 korun, by nově stála 54, resp. 67 korun podle výše sazby DPH.
„Při zdražení o padesát a více procent ovšem nelze kvalifikovaně odhadnout reakci cestujících a dopad na výběr tržeb z jízdného,“ konstatuje materiál Středočeského kraje, který by podle Zdopravy.cz měla tento týden obdržet i vláda.