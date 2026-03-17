Razantní zdražení i škrtání spojů. Kraj varuje před důsledky novely o DPH

Autor:
  10:40
Novela zákona o DPH ohrožuje podle krajů financování veřejné dopravy. Pokud totiž od roku 2028 budou muset kraje z plateb dopravcům platit ještě DPH, vzrostou jim náklady o desítky miliard, uvedl portál Zdopravy.cz. To by v důsledku znamenalo zdražení jízdného a škrtání spojů.
Středočeský kraj vyčíslil důsledky nové daňové povinnosti ve dvou variantách, pro dvanácti- i jednadvacetiprocentní sazbu. Podle analýzy, z níž Zdopravy.cz cituje, přinese DPH ve výši 12 procent dodatečné náklady 770 milionů korun ročně, v případě vyšší sazby by kraj musel hledat dodatečných 1,35 miliardy.

„Téměř polovina nákladů na zajištění dopravní obslužnosti je fixních, tudíž případnou úsporu je možné generovat pouze z variabilních nákladů. O to drastičtější bude omezení dopravních výkonů v případě zavedení DPH,“ píše se v dokumentu.

Jako příklady důsledků zástupci Středočeského kraje uvádějí například zastavení provozu na většině regionálních železničních tratí. Propočet zdražení jízdného pak předpokládá, že například třípásmová třicetiminutová jízdenka, která nyní v elektronické verzi vyjde na 36 korun, by nově stála 54, resp. 67 korun podle výše sazby DPH.

„Při zdražení o padesát a více procent ovšem nelze kvalifikovaně odhadnout reakci cestujících a dopad na výběr tržeb z jízdného,“ konstatuje materiál Středočeského kraje, který by podle Zdopravy.cz měla tento týden obdržet i vláda.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.