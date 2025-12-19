Krádeží balíků v Británii strmě přibývá. Zloději se nezaleknou ani násilí

Jan Dvořák
  20:00
Za posledních dvanáct měsíců zloději ve Velké Británii odcizili zboží ze zásilek za rekordních 666,5 milionu liber (17,7 miliardy Kč), to je o téměř 290 milionů liber více než v roce 2024, odhalily statistiky. O znepokojivém trendu pojednává nový dokument, který má právě premiéru na britském kanálu Channel 4.

Papírový obal zásilky Amazon Prime je vše, co zbylo po krádeži balíku v rezidenční ulici v jižním Londýně (20. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Psal se právě srpen roku 2024, když dvaačtyřicetiletý kurýr rozvážkové služby Claudiu Carol Kondor stejně jako každý jiný den projížděl ulicemi Leedsu. Na jedné z adres do jeho dodávky vnikl zloděj a auto mu ukradl. Ve snaze ho zastavit se pak kurýr zavěsil na okno auta a visel na něm několik set metrů.

Lupič však vozidlem v ulicích města zběsile kličkoval tak dlouho, než kurýra ze dveří setřásl. Ten zemřel na následky zranění hlavy a hrudníku. Pachatele policie chytila a soud v Leedsu ho odsoudil odnětí svobody na 30 let, napsal web MailOnline.

Podle zprávy The 2025 Parcel Theft Report zloději letos v 4,83 milionu domácností po celé Velké Británii odcizili alespoň jeden balík, což představuje nárůst o 31 procent ve srovnání s rokem 2024. Pouze jedna z 353 krádeží byla nahlášena policii.

Data ukazují, že prosinec zůstal měsícem s nejvyšším počtem krádeží balíků, těsně následovaný listopadem. Průměrná hodnota odcizeného balíku stoupla ze 102 liber (2 700 Kč) v roce 2024 na 138 liber (3 700 Kč) v letošním roce, což podle společnosti Quadient zvýšilo ztráty britských spotřebitelů na zcela novou úroveň, píše web Parcel and Postal Technology.

Jako adventní kalendář. Zloději vylamují zásilkové boxy, kradou za desetitisíce

„Krádeže balíků v uplynulém roce dramaticky vzrostly a s blížící se nejrušnější sezonou doručování je vzkaz spotřebitelů jasný: už nechtějí, aby jejich balíky zůstávaly před dveřmi,“ říká Katia Bourgeais-Crémelová, ředitelka pro automatizaci schránek v Evropě ve společnosti Quadient.

Zboží končí v Africe

Na britské televizní stanici Channel 4 má tento týden premiéru dokumentární pořad jménem Dispatches, ve kterém se reportéři vydávají po stopách zlodějů balíků. Odhalují, že v Británii je každých sedm sekund odcizen jeden balík. Reportérovi Tiru Dhondymu se dokonce podaří zpovídat jednoho ze zlodějů, který přibližuje fungování dokonalého systému, na jehož konci konci zboží převážně v Africe.

„V této hře si berete, co se vám dostane do rukou. Uvidíme, co ještě máme, možná zítra najdeme něco lepšího,“ vysvětluje zloděj, který s reportérem hovoří v masce. „A jak se cítíš, když rozbaluješ kradené balíčky?“ ptá se reportér. „Jako dítě, nemůžu se dočkat,“ odpovídá zloděj. „Je to skoro jako rozbalování narozeninového dárku.“

Za krádež zásilky rok vězení. Američané před Vánoci brojí proti zlodějům

Zloději obyčejně kradou balíčky z prahů domů, ale organizované gangy používají úniková vozidla s falešnými poznávacími značkami a sofistikované taktiky k únosům celých dodávek za bílého dne. Často sledují nic netušící řidiče dodávek při rozvážce balíků a v nečekanou chvíli udeří a vykradou celé auto, někdy pod pohrůžkou násilí.

„Používáš někdy násilí?“ ptá se reportér zloděje. „Na to opravdu nemůžu odpovědět. Kdybych musel, tak ano, co?“ Cenné předměty, se kterými obchoduje, posléze putují z Velké Británie prostřednictvím zavedených zločineckých sítí a zpravidla končí v Africe.

Operace Soslink

Dokument také divákům nabízí pohled na postup, kterým proti tomuto druhu kriminality bojuje metropolitní policie. Reportér se připojí k policistům zapojeným do operace jménem Soslink, jejímž cílem je bojovat proti gangům zaměřeným na dodávkové vozy v hlavním městě. Sledoval, jak policie reaguje na dvě hlášení o dodávkách, které se staly terčem zločinců.

„Vidíme určitou úroveň sofistikovanosti, organizace a zapojení gangů, které používají násilí,“ říká detektivní inspektorka Laura Hillierová. Jejich předem daným cílem je okrást nebo ukrást zásilky kurýrům. To, co dělají, je drzé – má to opravdu sofistikovanou povahu.“

Rakouská pošta přišla s novinkou. Balíky bude doručovat až do zamčeného bytu

Pořad navíc ukazuje, jak policejní tým umisťuje sedm balíků obsahujících tajná sledovací zařízení na prahy domů po celém Londýně. V některých jsou drahé bundy North Face, v jiných reproduktorové systémy. Všechny předměty jsou vybaveny skrytými high-tech sledovacími zařízeními.

Pět z nalíčených balíků zloději ukradli přímo u domovních dveří a dva z pachatelů policisté zachytili při činu. Pomocí sledovacího softwaru tým poté sledoval balíky do několika bytových domů v jižním a východním Londýně. Jedna zásilka obsahující sadu reproduktorů v hodnotě více než 150 liber skončila v bazaru v Harlesdenu v severozápadním Londýně.

Bezpečnost především

Podle podpůrného průzkumu spotřebitelů provedeného společností Quadient si veřejnost uvědomuje problémy s krádežemi balíků a hledá bezpečnější možnosti doručení. Téměř dvě třetiny (64 procent) britské veřejnosti uvádějí, že by se cítily pohodlněji, kdyby mohly využívat zabezpečené úschovny balíků nebo výdejní místa namísto doručování až ke dveřím, a více než dvě třetiny (68 procent) by raději zcela přišly o doručení, než aby riskovaly krádež balíku.

Lidem mizely balíky z boxů. Skupina zlodějů fungovala díky vězňům v call centru

Spotřebitelé také vyjadřují velké obavy ohledně toho, jak se s těmito trestnými činy zachází. Téměř osm z deseti (79 procent) se domnívá, že úřady by měly krádeže balíků brát vážněji.

„Vzhledem k tomu, že britské domácnosti přišly za pouhých 12 měsíců o odhadovaných 666,5 milionu liber v důsledku krádeží balíků, přičemž k mnoha z těchto krádeží dochází za bílého dne, jsou výsledky průzkumu jasným argumentem pro to, aby se bezpečné schránky na balíky staly normou, nikoli výjimkou,“ dodává.

„Maloobchodníci a přepravci by měli přehodnotit své postupy a upustit od standardního doručování na bezpečné místo a upřednostnit bezpečné výdejní místa nebo skříňky, aby ochránili zákazníky a především svou reputaci,“ uzavřela Bourgeais-Crémelová, ředitelka pro automatizaci schránek v Evropě ve společnosti Quadient.

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

