Islandské aerolinky Fly Play zkrachovaly, dvakrát týdně létaly i do Prahy

Islandské nízkonákladové aerolinky Fly Play, které provozovaly i lety mezi Prahou a Reykjavíkem oznámily, že společnost ruší veškeré plánované lety a uzavírají všechny své operace. Firma tím reaguje na dlouhodobé finančně nepříznivé období, z něhož se jí nepodařilo uniknout.

Islandská nízkonákladová aerolinka Play krachuje a ruší veškeré lety. (1. září 2024) | foto: Profimedia.cz

„Vážení cestující, společnost Fly Play ukončila provoz a všechny lety byly zrušeny,“ stojí v prohlášení na stránkách společnosti.

Svým zákazníkům doporučují aerolinky zkontrolovat lety u jiných leteckých společností. Pokud si své letenky zakoupili kreditní kartou mají se cestují obrátit ohledně vrácení peněz na vydavatele karty, tedy banku.

Čechy ve frontě na levné letadlo překvapil spolucestující. Prezident Petr Pavel

V prohlášení vydaném v pondělí představenstvo Fly Play oznámilo, že rozhodnutí bylo učiněno v důsledku dlouhodobě špatných finančních výsledků, nízkého prodeje letenek v posledních týdnech a vnitřní nespokojenosti zaměstnanců po změnách ve strategii společnosti.

Tu letecká společnost změnila v roce 2024, kdy se odklonila od původních transatlantických letů a místo toho se zaměřila na lety po Evropě a Kanárské ostrovy. Do Spojených států ponechaly aerolinky pouze linky do New Yorku, Bostonu a Baltimoru.

Série kolapsů evropských aerolinek pokračuje, Wow Air ukončily provoz

Krach společnosti znamená, že tisíce cestujících budou muset přeorganizovat své cesty a přibližně 400 zaměstnanců přijde o práci. „Představenstvo a vedení společnosti zdůrazňují, že vynaložily veškeré úsilí, aby dosáhly jiného výsledku,“ uvedly aerolinky.

Aerolinky Fly Play byly nástupcem další islandské nízkonákladové společnosti WOW Air, která zkrachovala v roce 2019. Z letiště Keflavík na Islandu propojovaly svými lety Evropu a Spojené státy. Poslední let z Prahy se uskutečnil v neděli. Další byl naplánovaný na tento čtvrtek.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

