Islandské aerolinky Fly Play zkrachovaly, dvakrát týdně létaly i do Prahy

„Vážení cestující, společnost Fly Play ukončila provoz a všechny lety byly zrušeny,“ stojí v prohlášení na stránkách společnosti.
Svým zákazníkům doporučují aerolinky zkontrolovat lety u jiných leteckých společností. Pokud si své letenky zakoupili kreditní kartou mají se cestují obrátit ohledně vrácení peněz na vydavatele karty, tedy banku.
V prohlášení vydaném v pondělí představenstvo Fly Play oznámilo, že rozhodnutí bylo učiněno v důsledku dlouhodobě špatných finančních výsledků, nízkého prodeje letenek v posledních týdnech a vnitřní nespokojenosti zaměstnanců po změnách ve strategii společnosti.
Tu letecká společnost změnila v roce 2024, kdy se odklonila od původních transatlantických letů a místo toho se zaměřila na lety po Evropě a Kanárské ostrovy. Do Spojených států ponechaly aerolinky pouze linky do New Yorku, Bostonu a Baltimoru.
Krach společnosti znamená, že tisíce cestujících budou muset přeorganizovat své cesty a přibližně 400 zaměstnanců přijde o práci. „Představenstvo a vedení společnosti zdůrazňují, že vynaložily veškeré úsilí, aby dosáhly jiného výsledku,“ uvedly aerolinky.
Aerolinky Fly Play byly nástupcem další islandské nízkonákladové společnosti WOW Air, která zkrachovala v roce 2019. Z letiště Keflavík na Islandu propojovaly svými lety Evropu a Spojené státy. Poslední let z Prahy se uskutečnil v neděli. Další byl naplánovaný na tento čtvrtek.