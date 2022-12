Méně zpoždění, odřeknutých vlaků. Odměny si vedení drah musí zasloužit

Kromě spokojených zákazníků dostal management Českých drah za úkol například sehnat další úvěry na modernizaci vozidlového parku, dosáhnout plánovaných tržeb z osobní i nákladní dopravy nebo udržet finanční rating už nyní silně zadluženého dopravce mimo spekulativní pásmo.

Navázání výše odměn manažerů státních společnosti v oblasti železnice začal ministr dopravy Martin Kupka u Správy železnic, která má na starosti opravy a provoz kolejí a velké většiny tuzemských nádraží. „Budeme sledovat míru zpoždění v dalších letech, spolehlivost trakčního vedení a další technologické součásti železnice,“ uvedl na konci srpna při představovaní nových Klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) při odměňování manažerů Správy železnic ministr.

U železničního dopravce bude největší množství odměn navázáno na zvýšení dochvilnosti vlaků v kategoriích osobních, spěšných vlaků a rychlíků, dálkových vlaků kategorií EC a IC a railjety a poslední třetí kategorií budou linky provozované soupravami pendolino.

Dochvilnost jediných tuzemských rychlovlaků by tak měla například vzrůst z letošních 95,9 procenta na 96,6 procenta. Obdobným způsobem, tedy o desetiny procenta, by měly v příštím roce stoupnout podíly vlaků, které jedou včas i u ostatních kategorií.

V Česku se přitom za zpožděný vlak považuje spoj, který přijede s delší než pětiminutovou sekyrou. Každá ze tří zmiňovaných kategorií vlaků se pak bude na odměnách managementu podílet šesti procenty. Musí ale nejdříve dosáhnout požadovaných ukazatelů v přesnosti příjezdů a odjezdů.

Kde mám svoji místenku?

Kromě zpoždění vlaků cestující v poslední době trápí i skutečnost, že řazení vlaků neodpovídá deklarované skutečnosti a ve vlacích na poslední chvíli chybějí vagony, ve kterých mají lidé rezervovaná sedadla. Důvodem je mimo jiné dopad evropského nařízení jednotné certifikované údržby ECM, jehož neúplné zvládnutí v polovině roku si vyžádalo dočasný výpadek celé řady vozidel z provozu a rovněž problémy s pozdním dodáváním opravených nebo modernizovaných vozů.

Počet vlaků s neodpovídajícím řazením vagónů by se tak podle představ dozorčí rady, která detaily ukazatelů výkonnosti schválila v polovině minulého měsíce, by měl klesnout o 1,5 procenta.

O více než deset procent by se pak měl snížit počet odřeknutých vlaků kvůli poruše lokomotivy nebo jiné závady nebo dalších důvodů na straně dopravce. Celkem tak mají ukazatele spolehlivosti v dopravě tvořit 30 procent odměn vedení drah.

Čtyřicet procent pak bude připadat na klasické ekonomické ukazatele, jejichž plnění v minulosti tvořilo hlavní podmínku pro vyplácení odměn. Deset procent z nich pak bude připadat na udržení ratingu Baa3 u agentury Moody´s, tedy těsně nad spekulativním pásmem, případně jeho zlepšení. Právě hodnocení ratingových agentur ovlivňuje cenu, za kterou si dopravce bude půjčovat peníze na další financování nákupu nových vlaků. Letos v pololetí se přitom celková výše úvěrů, dluhopisového programu a dalších závazků dopravce prohloubila za prvních šest měsíců o zhruba deset miliard korun na 59,6 miliardy korun.

Kromě závazných úkolů pro celý management jsou v materiálu KPI podle informací MF DNES uvedené úkoly i pro jednotlivé členy vedení. Konkrétně v oblasti servisu kolejových vozidel by měly mít všechny vlaky a vagony Českých drah splněnou evropskou ECM certifikaci do poloviny příštího roku. Tedy o rok později, než co po evropských dopravcích vyžadovalo unijní nařízení.

Dalšími požadavky jsou například zajištění financování provozu i investičních potřeb nebo efektivní nábor profesí, kterých je v současnosti nedostatek. Nejviditelnější je to v současnosti zejména u strojvedoucích, kteří podobně jako řidiči autobusů scházejí v tuzemské dopravě dlouhodobě.