Letecký byznys ovládly soukromé tryskáče, jejich provozovatelé jsou zahlceni

“Je to neuvěřitelné, letadla bývají rezerována v řádu několika minut,” popsal současnou situaci pro agenturu Bloomberg Richard Zaher, šéf americké společnosti Paramount Business Jets. Poptávka po službách tohoto provozovatele soukromých tryskáčů je podle něj o třetinu vyšší než ve stejném období loni.

Konkurenční operátor JetSet Group, který sídlí v New Yorku, pak hlásí až o 60 procent vyšší poptávku. Podepisuje se na tom situace ve městě, v němž je v rámci USA nejvyšší počet nakažených novým koronavirem. „Bohatí lidé se snaží opustit zamořené oblasti. Cestují na Floridu, Kajmanské ostrovy, kamkoli, jenom aby se dostali z New Yorku,” uvedl zakladatel JetSet Group Steven Orfali.



Zájem o privátní tryskáče roste po celém světě. Mezinárodní letiště v Hongkongu vykázalo tento týden nejvyšší denní koncentraci soukromých letadel v historii, když se jich ve středu v jednu chvíli sešlo téměř 30, což je maximální limit letiště pro letadla tohoto typu. Také počet přistání a startů privátních letounů v Hongkongu zlomil rekord, napsal deník Financial Times.

Návrat do Číny a USA

“Koncem ledna lidé Čínu opouštěli, nyní pozorujeme pravý opak. Telefon nepřestává zvonit,” řekl listu James Royds-Jones, šéf společnosti Air Charter Service, která nabízí soukromou leteckou dopravu. Bohatí obyvatelé Číny se do země vracejí poté, co se ohnisko nákazy novým koronavirem přesunulo do Evropy. Mnozí z nich to chtěli stihnout do čtvrtka, kdy v Hongkongu vstupuje v platnost povinná karanténa pro všechny příchozí ze zámoří.

V Evropě zvedlo poptávku po soukromých letadlech i nařízení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Evropanům zakázal cesty do USA. Od soboty platí zákaz letů ze 26 evropských zemí do Spojených států, který se v pondělí rozšířil i na další dvě, Velkou Británii a Irsko.

Britská společnost PrivateFly, která propojuje zájemce o soukromé tryskáče s jejich operátory, kvůli tomu zaznamenala skokový nárůst počtu žádostí. Šlo o last minute rezervace od Američanů, kteří se snažili dostat zpátky do USA, řekl deníku The Guardian šéf firmy Adam Twidell.

Individuální servis na letišti

Poptávku po soukromých letadlech však táhne především strach z šířící se nákazy. „V únoru se koronaviru týkalo zhruba 15 procent všech objednávek, nyní už je to 30 procent. V neděli jsme dostali celkem 200 žádostí, 60 pocházelo z rizikových oblastí,” popsal pro stanici CNN nynější situaci Alan Leboursier, obchodní šéf švýcarského operátora soukromých letů Luna Jets.

Významnou část klientů provozovatelů privátních letadel pak tvoří starší lidé, kteří jsou novým koronavirem ohroženi více než mladší generace. Na rozdíl od komerčních letů takto nepřijdou do kontaktu s ostatními pasažéry nebo s masami lidí na letištích, jelikož soukromé tryskáče nabízejí také individuální letištní servis.

V současné situaci tyto letouny využívá i řada lidí, kteří by si za normálních okolností koupili letenku do první třídy. Na operátory se obracejí zástupci vlád, sportovci či vrcholoví manažeři.