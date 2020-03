Cestovky zpochybňují varování před Itálií. Italové do Česka jezdí dál

„Počet lidí, kteří odříkají zájezdy, stoupá s tím, jak dramaticky se vyjadřuje pan premiér. Nevidíme ale smysl celého doporučení, pokud zároveň není doporučeno Italům, aby necestovali sem. Přitom italština je v těchto dnech jedním z cizích jazyků, které lze v Praze slyšet nejčastěji,“ uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří ACK ČR Jan Papež.

Andrej Babiš (Twitter) @AndrejBabis Právě jsme s epidemiologem Romanem Prymulou vyhodnotili vývoj epidemie koronaviru v Itálii. Mezidenní nárůst o 769 nových případů a úmrtí o 41 případů. Vyzýváme všechny občany ČR, aby nejezdili KAMKOLIV na území Itálie. A ty, kteří se vrací, aby po návratu zůstali 14 dní doma. 14 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Doporučení o omezení výjezdů do Itálie oznámil Andrej Babiš po jednání s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou spolu s výzvou, aby se turisté po návratu z této středomořské země podrobili dvoutýdenní domácí karanténě.



Podle Papeže ale takovéto opatření ztrácí smysl v případě, že není vyhlášeno recipročně, tedy, že není doporučení ze strany EU, aby byla Itálie uvržena do karantény. Nynější nařízení totiž může kromě už špatné situace v prodeji lyžařských zájezdů ohrozit i prodeje letních dovolených.

Prodej nových zájezdů do Itálie se totiž kvůli obavám z nákazy nebo uváznutí v karanténě už v předchozích dnech prakticky zastavil. Nynější vyjádření premiéra ale může způsobit to, že si lidé přestanou pořizovat zájezdy na léto třeba na Sicílii, nebo do dalších oblastí, které jsou v současnosti postižené šířením nákazy výrazně méně, než sever Itálie.