Boeing i Airbus doplatí na koronavirus. Omezení cestování odsouvá objednávky

Poptávka po nových letadlech klesá především kvůli koronaviru, který po slunných 16 letech ochromil leteckou dopravu, informuje Bloomberg.



V posledním měsíci rozruch kolem nákazy připravil americký letecký průmysl o 175 miliard dolarů z jeho celkové tržní hodnoty a budoucnost se zatím nezdá být růžová.

Podle Mezinárodní asociace letecké dopravy by průměrný příjem za cestující mohl při delším trvání virové epidemie připravit odvětví až o 113 miliard dolarů. Omezení v cestování také brání Číně, která je jedním z největších obchodních partnerů obou firem, v návštěvě poboček a výběru nových letounů.

Platby předem a monitoring trhu

Boeing se s problémy potýkal už před koronavirem a to především kvůli dvěma fatálním nehodám stroje 737 MAX, který byl později uzemněn. V současné době se pracuje na jeho opětovném uvedení do provozu, ale letecké společnosti se nyní do nákupů nových letadel nehrnou. Záchranou může být jen dokončení objednávky 251 letadel, které si objednala společnost Flydubai.

Kritický stav leteckého byznysu však může ovlivnit Boeing i v dalším směru. Kvůli úbytku dlouhých letů by mohlo dojít k ohrožení letadla 787 Dreamliner, které mělo podle plánu přepravovat pasažéry ze Sydney až do Chicaga bez nutnosti zastávky na načerpání paliva.

Boeing se momentálně snaží vyjednat platby před dodáním objednaných MAXŮ za účelem zlepšení své finanční situace. Z 13,8 miliard dolarů, které si firma půjčila v lednu, aby mohla fungovat do doby, než dorazí očekávaná platba za MAXy, už utratila 7,5 miliardy.

„Musíme se soustředit na správu naší likvidity a celkového účetnictví. V návaznosti na současné výzvy se snažíme vyřešit adekvátní rozpočet, se kterým můžeme pracovat,” říká mluvčí Boeingu.

Francouzský Airbus v současnosti podle svých slov funguje coby hlídací věž. Posiluje počty zaměstnanců, kteří komunikují se zákazníky ohledně posunutí objednávek a poskytuje výhody pro slibné kupce. „Denně monitorujeme situaci a snažíme se podle ní postupovat v řešení otázek ohledně reklamy, produkce i financí,” říká mluvčí společnosti.



Všechno zlé je k něčemu dobré

„Dá se očekávat, že letos dojde k uzavření leteckého provozu. Bylo by to počtvrté od Velké hospodářské krize. Vše ale bude záviset na délce šíření viru COVID-19,” říká Ronald Epstein, analytik společnosti Bank of America.

Na konferenci amerických finančníků, výrobců a provozovatelů letadel, která proběhla minulý týden v Austinu v Texasu, padlo i přirovnání současné situace ke krizi po 11. září 2001. V tomto období se totiž Airbus a Boeing potýkali s výrazným poklesem objednávek.

„Dopad by byl ještě ničivější, kdyby se obě firmy ještě před nástupem koronaviru nepotýkaly s potížemi. Odstavení MAXů, potíže s dodáním úzkotrupých Airbusů a problémy s výrobci motorů výrazně ovlivnily průběh loňského roku. Díky tomu všemu však firmy nebyly tak rozjeté a dopady budou mírnější,” říká konzultant a bývalý hlavní ekonom společnosti McDonnell Douglas, Adam Pilarski.

„Kdyby loni doručili všechny objednané letouny a všechno klapalo, nynější propad by byl neúnosný,” dodává.

Mnozí však stále varují, že můžeme očekávat krach mnoha společností, především těch mimo Spojené státy. „Letecké společnosti se snaží redukovat kapacitu, náklady a posádku, ale nejde to udělat dostatečně rychle,“ řekl Shukor Yusof, zakladatel letecké konzultační firmy Endau Analytics v Malajsii.

„Brzy nějaké aerolinky prostě přestanou fungovat,“ dodává. Podobné stanovisko zaujal i prezident aerolinky United Scott Kirby.

Jiní jsou optimističtější a tvrdí, že všechny uplynulé epidemie skončily během několika měsíců a poptávka po cestování se vrátí. S velkou pravděpodobností se však jedná o vystřízlivění po úspěšných letech po finanční krizi v roce 2008.

„Myslím, že vstupujeme do desetiletí, kdy sice letectví poroste, ale mnohem klidněji a mírněji než v posledních letech,” dodává Domnhall Slattery ze společnosti Avolon.