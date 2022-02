Správa železnic musí šetřit. Pro trať na pražské letiště chybí peníze

Vloni přitom po sérii mimořádných navýšení rozpočtu nakonec Správa železnic hospodařila se 60 miliardami korun. „Museli jsme se uskrovnit v oblasti pravidelné údržby, tak abychom dokázali udržet částku 53 miliard korun. Z tohoto pohledu to bude pro Správu železnic rok náročný,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Přestože nový kabinet připravuje úsporný rozpočet, ve kterém chce ušetřit 80 miliard korun, na železnici se žádné plánované stavby zastavovat nebudou, doplnil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

To ale neznamená, že by se některé projekty kvůli chybějícímu financování neodsouvaly v čase. Podle Svobody jde o devět staveb, pro které se budou peníze hledat ještě v průběhu letošního jara. Jde například o modernizaci trati z Prahy na Letiště Václava Havla a dále do Kladna, konkrétně úseky z Pražských Bubnů na Výstaviště, nebo z Kladna do Ostrovce.

Nejvýznamnější probíhající stavby v roce 2022 Adamov – Blansko Modernizace železničního uzlu Pardubice Brno Maloměřice – Adamov Zabezpečení trati Votice – České Budějovice Velim – Poříčany Zdvojkolejnění Pardubice – Rosice – Stéblová Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí Mstětice – Praha Vysočany Rekonstrukce stanice Vsetín Modernizace trati Sudoměřice – Votice Modernizace trati Soběslav – Doubí Uzel Plzeň , Lobzy – Koterov

Kromě železničních tratí budou železničáři letos rekonstruovat 53 nádražních budov. Dokončena by měla být výpravní budova v Berounu, v Písku nebo ve Veselí nad Lužnicí. Pokračovat se bude v řadu let rozestavěné Fantově budově na pražském hlavním nádraží, na nádražích v českých Budějovicích nebo v Pardubicích. Vloni Správa železnic dokončila opravy celkem 73 nádražních budov za zhruba dvě miliardy korun.

Zhruba 2,4 miliardy korun pak během letošního roku Správa železnic investuje do zabezpečování železničních přejezdů. Celkově by tak mělo být dokončeno zabezpečovací zařízení na zhruba 150 železničních přejezdech.