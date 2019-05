VIDEO: Oslava na letišti. Korean Air létají z Prahy do Soulu již 15 let

Je tomu již patnáct let, co na Letišti Václava Havla Praha s velkou slávou poprvé přistálo letadlo společnosti Korean Air na lince z Prahy do Soulu. Tehdy byl na lince nasazen Airbus A330-200. Za patnáct let provozu linku využilo přes 1,3 milionu lidí.