Ve světě chybí přepravní kapacity. Staré lodě přesluhují a vydělávají

Narušení světového obchodu během koronavirové pandemie a nedostatek nových přepravních lodí vyhnal ceny kontejnerové přepravy na rekordní úroveň. Do provozu se nyní dostávají i staré lodě, které měly být podle původních plánů již sešrotovány. Nyní ale jejich vlastníci uzavírají dlouhodobé nájemní smlouvy, na kterých oproti pořizovací ceně silně profitují. To se ale propíše i do inflace.