Zákon již dlouho vyvolával rozporuplné reakce. Zatímco odborové svazy se proti němu postavily z obav o ztrátu živobytí lidem kolem koní, aktivisté za práva zvířat tento krok podporovali s odkazem na dlouhodobé obavy o blaho zvířat, včetně případů, kdy koně uhynuli vyčerpáním.
„Již 150 let jsou kočáry tažené koňmi nedílnou součástí Central Parku. Dnes tuto kapitolu uzavíráme. Toto odvětví skončí a my máme odpovědnost vůči pracovníkům, jejichž živobytí na něm závisí. Budeme s nimi spolupracovat, abychom zajistili, že budou mít finanční podporu a kariérní příležitosti, které potřebují k tomu, aby mohli začít novou kapitolu svého života,“ uvedl starosta během čtvrtečního podpisu. Informaci přinesl list The Guardian.
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Ulie Meninová, předsedkyně newyorské městské rady, rovněž označila tento zákon za historický milník. Podle ní je krok pro New York historický den, téměř dvě desetiletí poté, co rada poprvé zvažovala ukončení provozu koňských drožek.
„Myslím na Romanče Mahajana, který by měl být stále mezi námi a jehož tragická, předčasná smrt nám připomíná, proč byl tento zákon tak naléhavě potřebný. Tento zákon ochrání blaho koní a zároveň zajistí, že tvrdě pracující Newyorčané, kteří jsou na tomto odvětví závislí, získají podporu potřebnou k přechodu k novým pracovním příležitostem,“ dodala Meninová.
Tragická nehoda turistického kočáru v newyorském Central Parku si v červnu roku 2026 vyžádala život osmnáctiletého turisty z Indie. Kůň se podle úřadů splašil, kočár narazil do dalšího spřežení a převrátil se. Podle policie jel mladík v kočáru se třemi dalšími lidmi. Kočí podle policistů odstoupil od kočáru, aby cestující vyfotil.
Podle organizace Central Park Conservancy byl incident již osmou událostí související s koňmi v Central Parku nebo jeho okolí za posledních třináct měsíců. Nehoda se stala týden poté, co v Central Parku uhynul kůň jménem Deniz. Podle předběžných výsledků pitvy pozřel jedovatou rostlinu.
Město chystá přechodový plán
V úterý Mamdaniho administrativa oznámila přechodný plán zaměřený na podporu přibližně 200 dotčených pracovníků, včetně majitelů licencí, kočích a stájníků. Město, které do dubna 2027 zveřejní kompletní přechodový plán, uvedlo, že hodlá usnadnit zpětný odkup licencí a poskytovat také finanční příspěvky a pomoc při hledání nového zaměstnání. Zástupci města rovněž uvedli, že budou spolupracovat s Odborovým svazem dopravních pracovníků, který zastupuje zaměstnance v odvětví kočárů.
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Mamdaniho administrativa uvedla, že představitelé města nyní zřídí Program pro pracovníky v odvětví drožek, který bude nabízet odborné školení, kariérní poradenství, podporu podnikání a zprostředkování kontaktů se zaměstnavateli.
Město rovněž oznámilo, že zadá vypracování studie proveditelnosti, která se bude zabývat elektrickými kočáry a elektrickými jízdními koly coby potenciálními alternativami dopravy v Central Parku, uzavřel britský web.