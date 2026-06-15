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Konečně závan čerstvého vzduchu. Nákladní doprava v USA po letech oživuje

Jan Dvořák
  13:08
Řidiči kamionů, kteří přežili téměř čtyři roky klesajících sazeb za přepravu, mají konečně důvod k oslavě. Propad v americkém nákladním dopravním sektoru je u konce, potvrdily statistiky. Ceny za přepravu zboží konečně začaly stoupat poté, co nízké výdělky a nové předpisy vytlačily stovky tisíc dopravních subjektů z trhu.

Řidiči kamionů, kteří přežili téměř čtyři roky klesajících sazeb za přepravu, mají konečně důvod k oslavě. Propad v americkém nákladním dopravním sektoru je konečně u konce. Tahač zaparkovaný na parkovišti v Arizoně.(31. prosince 2023) | foto: Profimedia.cz

Podle zprávy společností FTR Transportation Intelligence a Truckstop.com vzrostly spotové sazby za přepravu v suchých nákladních vozech za týden končící 5. červnem meziročně o přibližně 52 procent, a to bez započítání palivových příplatků, píše americký portál The Wall Street Journal.

Trend zvýšené spotřebitelské poptávky nastartovala větší aktivita v amerických výrobních závodech i rozšiřování datových center. „Je to jako závan čerstvého vzduchu pro odvětví, které mělo možná pocit, že mu dochází dech,“ řekl Webb Estes, prezident a provozní ředitel společnosti Estes Express Lines, dopravce se sídlem v Richmondu ve Virginii, která má obrat přibližně šest miliard dolarů.

Nejživější období za čtyři roky

Vedení i dalších přepravních společností prohlašují, že skončil jeden z nejdelších poklesů přepravních sazeb, jaký si dopravci pamatují. Tvrdí, že sazby vzrostly na udržitelnější úroveň poté, co období nízkých výnosů spolu s tvrdými opatřeními Trumpovy administrativy vůči řidičům-imigrantům vytlačilo mnoho dopravců z trhu.

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Logistics Managers’ Index, tedy měsíční průzkum mezi manažery dodavatelského řetězce, ukázal, že ceny přepravy v květnu vzrostly nejrychlejším tempem ze všech ukazatelů v desetileté historii této zprávy. „Dopravní trh nyní zažívá nejživější období za poslední čtyři roky,“ píše se se ve zprávě.

Estes uvedl, že vzhledem k oživení trhu nákladní dopravy v posledních několika měsících tato celostátní společnost rozšiřuje svůj vozový park čítající více než 10 500 nákladních vozidel a zvyšuje počet řidičů, který v současné době činí přibližně 11 000.

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Sidney Brown, spolumajitel a generální ředitel společnosti NFI Industries, která provozuje jednu z největších flotil nákladních vozidel v zemi, uvedl, že přepravní sazby rostou, i když objemy zásilek zůstávají na stejné úrovni nebo jen mírně stoupají oproti loňským hodnotám.

„Je to oživení nákladní dopravy tažené nabídkou, nikoli poptávkou,“ řekl Brown. K tomuto obratu dochází po čtyřech letech, během nichž byli dopravci pod tlakem kombinace přílišného počtu nákladních vozidel na silnicích a nedostatečného množství nákladu.

Náklady na zákazníky

Řidiči nákladních vozidel se během pandemie hrnuli do tohoto odvětví, neboť poptávka spotřebitelů vyvolaná během covidu vyhnala přepravní sazby na rekordní úroveň. Ceny ale v roce 2022 následně prudce klesly, což donutilo stovky tisíc menších dopravců ukončit činnost. Mnozí řidiči kamionů se však udrželi na trhu i přes rostoucí náklady na řidiče, vybavení a pojištění.

Tento exodus v uplynulém roce ještě zrychlila Trumpova administrativa, když zavedla pravidla týkající se znalosti angličtiny pro řidiče a přijala předpisy znemožňující mnoha imigrantům získat nebo obnovit si řidičský průkaz pro nákladní vozidla. Do konce loňského roku ukončily činnost dokonce i některé středně velké americké přepravní společnosti.

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Odborníci na nákladní dopravu tvrdí, že odvětví konečně našlo rovnováhu, kdy je nabídka nákladních vozidel dostatečně nízká na to, aby se sazby zvýšily. Vyšší ceny pohonných hmot způsobené válkou v Íránu zvýšily náklady přepravních společností, ale dopravci tyto náklady z velké části přenášejí na své zákazníky.

Teď záleží na Fedu

„Ačkoli předpovídání bodů zlomu není nikdy přesné, věříme, že jsme na cestě k oživení,“ potvrdila Shelley Simpsonová, generální ředitelka společnosti J. B. Hunt Transport Services, jednoho z největších komerčních dopravců v zemi. Trh podle jejích slov jeví výrazně pohyby odlišně od posledních let.

Oživení ovšem nebylo rovnoměrné. Spotřebitelská poptávka zůstala relativně stabilní, stejně jako výstavba nových domů, což jsou oba hlavní tahouni logistické činnosti. Zároveň podle Institutu pro řízení dodávek vzrostla v květnu průmyslová aktivita v USA již pátý měsíc v řadě.

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„Začínáme jasně pozorovat, jak se americký výrobní sektor oživuje a zrychluje a tak ovlivňuje objemy nákladní přepravy,“ uvedl Daniel Moore, vedoucí analytik ve finanční společnosti Baird.

Jason Miller, profesor logistiky na michiganské státní univerzitě, uvedl, že odvětví nyní bude vyčkávat, zda Federální rezervní systém po zveřejnění příznivé dubnové zprávy o zaměstnanosti zvýší úrokové sazby. „Pokud Fed sazby zvýší, nebude to mít příznivé důsledky na poptávku v odvětví nákladní dopravy,“ uzavřel Miller podle amerického deníku.

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