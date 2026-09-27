Konec nohou na sedadlech i hlasité hudby. Státy zpřísňují pokuty v hromadné dopravě

Cestujícím v autobusech v Singapuru nyní hrozí pokuta až 500 singapurských dolarů (asi 8 000 Kč) za pokládání nohou na sedadla nebo hlasité přehrávání zvuku, stejně jako za konzumaci jídla a nápojů nebo odhazování odpadků ve vozidle, píše portál BBC.
Nová pravidla zapadají do dlouhodobě přísného přístupu státu k chování ve veřejném prostoru. Země je známá vysokými pokutami za odhazování odpadků či porušování zákazu kouření. Proslavila se také zákazem prodeje žvýkaček, který zavedla v roce 1992. Oficiálním důvodem byly mimo jiné problémy v metru způsobené žvýkačkami nalepenými na dveřích vlaků, které narušovaly fungování senzorů, uvádí německý portál FAZ.
Za závažnější přestupky, jako je vytváření překážek či ohrožování ostatních cestujících v prostorech autobusových terminálů nebo znečištění jakékoli části veřejného autobusu, autobusového uzlu či terminálu, bude uložena pokuta až do výše 5 000 dolarů (asi 83 000 Kč).
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„Tato opatření podpoří bezpečnější, ohleduplnější a příjemnější prostředí ve veřejné dopravě pro všechny,“ uvedl Úřad pro pozemní dopravu (LTA) v tiskové zprávě.
Nová pravidla, oznámená v pondělí, se shodují s předpisy, které již platí v singapurském metru MRT (Mass Rapid Service). Zatímco cestující byli za konzumaci jídla v soupravách pokutováni již dlouho, pravidla v autobusech byla dosud většinou jen interními předpisy přepravních společností vymáhanými řidiči, kteří mohli cestující požádat o vystoupení. Nyní se toto obtěžující chování stalo oficiálním přestupkem podléhajícím pokutě.
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Pověření pracovníci autobusové dopravy, jako jsou revizoři nebo personál autobusových uzlů, mohou podle LTA vystavit oficiální oznámení cestujícím, u kterých mají podezření ze spáchání přestupku. „Veřejná doprava je sdílený prostor a každý cestující hraje svou roli při zajišťování ohleduplného a příjemného prostředí pro cestování,“ dodal singapurský úřad LTA.
Řidiči autobusů neboli „kapitáni“, jak se jim v Singapuru říká, tuto pravomoc nedostanou, aby se mohli plně soustředit na svou hlavní povinnost, kterou je bezpečné řízení autobusu. Mohou však cestující vyzvat, aby s rušivým chováním přestali. Ti, kteří odmítnou spolupracovat, mohou být požádáni o vystoupení z autobusu, případně může v závažných případech zasáhnout policie.
Zákaz rušení klidu v jiných státech
Singapur není jediný stát, který se snaží zajistit větší klid ve veřejné dopravě. Jak se dopravní sítě rozrůstají, města po celém světě aktivně zakročují proti nevhodnému chování, aby všem cestujícím zajistila klidnou cestu.
Začátkem tohoto roku zavedlo podobná pravidla polské město Krakov. Cestujícím zde nyní hrozí pokuta až 200 zlotých (asi 1 000 Kč) za rušení klidu a pořádku ve vozidle mobilními telefony a dalšími elektronickými zařízeními.
Ve Spojeném království platné zákony zakazují „antisociální chování“ ve vlacích a na nádražích, včetně používání zařízení reprodukujících zvuk bez povolení, pokud to obtěžuje ostatní.
Někteří politici prosazují konkrétní pokuty pro takzvané „odmítače sluchátek“ – lidi, kteří hlasitě pouštějí hudbu a videa ve všech prostředcích hromadné dopravy včetně autobusů, a to až do výše 1 000 liber (asi 28 000 Kč).
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Přístup k této problematice se liší podle země a kultury. Například v Japonsku je telefonování v dopravních prostředcích silně nevhodné. Ve vlacích a MHD ve Francii rovněž platí zákaz hlasité hudby a obtěžujícího chování. Hlasité hovory nebo reproduktory mohou být sankcionovány i v Německu.
Města obecně nezakazují mobily, ale hluk – a čím hustší a kulturně citlivější doprava, tím přísnější pravidla. Neexistuje však město, kde by byl zakázán mobilní telefon jako zařízení.