OBRAZEM: Z berlínského Tegelu odletělo po 60 letech poslední letadlo

Poslední letadlo z Tegelu, které vypravila francouzská společnost Air France do Paříže, odstartovalo oproti plánu s asi 40minutovým zpožděním v 15:40. Výběr francouzských aerolinek byl symbolický, protože první linkový let na Tegel v tehdejší západní části rozděleného Berlína uskutečnila rovněž Air France, a to v lednu 1960.

Rozloučit se přišla veřejnost, i když musela událost sledovat pouze zpovzdálí. Tegel má pro obyvatele metropole nostalgický význam, protože po poválečném rozdělení města sloužil jako hlavní letecký uzel Západního Berlína. Hasiči vyprovodili letadlo sprchou.

„Letiště bylo pro nás Berlíňany bránou do světa,“ prohlásil berlínský starosta Müller. „Je to den plný emocí a vzpomínek a nám všem je z toho úzko u srdce,“ uvedl a dodal, že se jedná o historický den.

Ačkoli je nyní letiště Tegel považováno za uzavřené, zůstane ještě půl roku v letové záloze. Povolení k provozu zde totiž formálně vyprší ke 4. květnu 2021. V neděli večer se ale na Tegelu symbolicky zhasnou světla.