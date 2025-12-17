Evropská komise v úterý zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh požaduje, aby se emise CO2 u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o sto procent, jak bylo v plánu původně. Zbývajících deset procent mají výrobci kompenzovat prostřednictvím kreditního systému založeného na využití CO2 neutrálních paliv a zelené oceli.
„Výsledný návrh je spíše promarněnou příležitostí než skutečnou reakcí na reálné preference zákazníků a zhoršující se geopolitické prostředí,“ uvedl výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl. Podle něho původní ambice EU byly nastaveny pro svět levné energie, hladkých dodavatelských řetězců a rychle rostoucí důvěry v elektromobilitu.
„Takový svět už dnes neexistuje. Už nyní vidíme jasný rozpor mezi zhruba 16procentním podílem elektromobilů na trhu a regulatorními očekáváními, která mají v roce 2030 skokově vzrůst. Tento rozpor se bez reálných flexibilit dramaticky prohloubí a povede k sankcím pro výrobce. Přestože návrh formálně hovoří o technologické neutralitě, podmiňuje ji novou administrativní zátěží a jeho dopad do trhu tak zůstává nejasný,“ dodal.
Podle experta PwC Michala Razima balíček představený EK nepředstavuje reálné řešení současné obtížné pozice evropského automobilového průmyslu. „Očekáváme tedy širší dostupnost nových typů pohonných systémů včetně tzv. range extenderů, které dosud v Evropě příliš nabízeny nebyly. Nicméně požadovaná redukce emisí je stále natolik přísná, že k reálnému řešení současné situace bohužel nepřispěje a krizový stav může naopak nadále prohloubit,“ řekl.
Více než plán do roku 2035 automobilky v současnosti řeší plnění aktuálně nastavených flotilových cílů pro rok 2030, kdy má dojít k dalšímu zpřísnění. Jediným zmírňujícím prvkem podle nich je možnost průměrování plnění cílů za období 2030 až 2032.
„Hrozí, že budeme svědky situace z letošního roku, kdy regulace požadovala, aby zákazníci kupovali 25 procent elektromobilů, avšak skutečný zájem trhu byl na úrovni 16 procent. Pro automobilky to tak nadále znamená vysoké sankce a pro zákazníka výrazné omezení nabídky vozidel,“ dodal Petzl. Sdružení dlouhodobě prosazuje širší časové okno alespoň let 2028 až 2032.
Jako další opatření Evropská komise navrhuje dílčí podporu malých bateriových elektromobilů prostřednictvím tzv. superkreditů. Tato kategorie představuje zhruba 15 procent celkových prodejů aut v EU. V tomto případě je podle AutoSAP nutné teprve vyhodnotit, zda navrhovaný parametr – maximální délka vozidla 4,2 metru – bude přínos pro relevantní spektrum evropských výrobců, nebo zvýhodní pouze úzký okruh z nich.
Zásadně problematický podle Petzla je i pojem „vyrobeno v EU“, který je používaný napříč celým legislativním balíčkem, aniž by existovala jeho jasná a právně závazná definice. Ta má být teprve představena koncem ledna.