Když Američanka Jackie Snowová před několika lety čekala na přestupní let na mezinárodním letišti ve Filadelfii, uviděla něco, co ji udivilo: letištní knihovnu sestávající z několika barevných polic vybízejících cestující k tomu, aby si vzali jednu knihu a jinou tam nechali. „Byl to naprosto náhodný objev,“ říká nezávislá technologická novinářka, která žije v Los Angeles.
Za posledních patnáct let vyrostly podobných skříněk po celých USA tisíce. Od Anchorage po Miami, Jacksonu ve Wyomingu až po Burlington ve Vermontu letiště po celé zemi akceptovala kulturu oběhu použitých knih, píše portál The Washington Post.
Mají různou podobu a jmenují se různě. V Chattanooze má letištní knihovna jménem SkyLib rozlohu 70 čtverečních metrů slouží také jako čítárna a knihkupectví. Letištní knihovna v Cincinnati zase okupuje starý nevyužívaný obchodní prostor. A v New Jersey pomohl vybudovat dětskou knihovnu na mezinárodním letišti v Newarku žák páté třídy.
Na některých letištích, jako například v Bostonu, Chicagu, Denveru nebo Houstonu, provozuje knihovny letecká společnost United Airlines, jinde je organizují ve spolupráci s místními knihovnami a pod dohledem letištního personálu dobrovolníci.
„Věříme, že letecké knihovny dodávají cestování zase lidský rozměr. Nabízejí chvíli klidu, zvědavosti anebo úniku díky síle knih,“ uvedla Jodi Lowová, vedoucí zákaznického servisu a administrativy na letišti Redmond Municipal Airport v Oregonu.
Pomáhají i sociální sítě
„Lidé si tuto myšlenku zamilovali,“ potvrzuje Dave Schroeder, výkonný ředitel Kenton County Public Library, která se spojila s mezinárodním letištěm Cincinnati/Northern Kentucky, aby v roce 2023 otevřela vlastní letištní knihovnu. „Je úžasné, kolik lidí na sítích zveřejňuje fotografie tohoto prostoru,“ říká.
Také cestující, kteří narazí na nečekané hromady knih, jsou často nadšeni. Letiště s takovými programy se jimi také pyšně chlubí. Někdy knihy mizí z regálů závratnou rychlostí. Navzdory popularitě audioknih a elektronických čteček letiště tvrdí, že poptávka po fyzických knihách je reálná.
Happy Book Lovers Day! 📚✈️ We wanted to spotlight our 2 Little Free Libraries on either side of security where you can take a book, leave a book, or do some light reading before you catch your flight!#BookLoversDay #LittleFreeLibrary #FlyLNK #AirportReads pic.twitter.com/NaIdbxTFAB— Lincoln Airport (@LNKairport) August 9, 2025
„Naplníme knihovny a na konci naší tříhodinové směny jsou knihy už pryč,“ říká Sandip Kaurová, zaměstnankyně mezinárodního letiště Seattle-Tacoma, které má dokonce dvě malé knihovny. Vznikly na konci roku 2022 poté, co zaměstnanci předložili tento nápad v rámci prezentace v pořadu Shark Tank, obdoby českého Dne D.
Na mezinárodním letišti v Miami pojme knihovna až 100 svazků denně, uvedl Greg Chin, mluvčí leteckého úřadu Miami-Dade. Tamní knihovna vznikla na konci roku 2023 s počátečním darem 1 000 knih od veřejných knihoven v okrese. „Od té doby cestující jak knihy darují, tak si je i vypůjčují,“ říká Chin.
S láskou ke čtení
Mnohé z těchto programů vznikly až po vypuknutí pandemie, některé však byly spuštěny již mnohem dříve. Na Aljašce dokonce odstartoval program Read on the Fly již v roce 2016. V rámci něj dostávají děti na mezinárodních letištích v Anchorage a Fairbanks knihy zdarma.
„Vzhledem k geografické poloze státu tráví děti na Aljašce hodně času na letištích,“ uvedla Erin Kirklandová, která tuto iniciativu zahájila. „A děti z venkovských oblastí mají velmi omezený přístup ke knihám, takže police na letištích se jevily jako dobrý způsob, jak podpořit gramotnost a také povzbudit lásku ke čtení,“ uzavřela podle amerického portálu.