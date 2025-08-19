Jednu si půjč, jinou vrať. V Americe zažívají boom letištní knihovny

Jan Dvořák
  20:00
K nemalé radosti literárně nadšených cestovatelů zavádí stále více amerických letišť veřejné knihovny na způsob českých khihobudek. Cestující si v nich do letadla může vzít svazek a po příletu ho zase vrátit. Mnoho letišť si službu pochvaluje, knihy podle nich mizí z polic neuvěřitelně rychle.

Když Američanka Jackie Snowová před několika lety čekala na přestupní let na mezinárodním letišti ve Filadelfii, uviděla něco, co ji udivilo: letištní knihovnu sestávající z několika barevných polic vybízejících cestující k tomu, aby si vzali jednu knihu a jinou tam nechali. „Byl to naprosto náhodný objev,“ říká nezávislá technologická novinářka, která žije v Los Angeles.

Za posledních patnáct let vyrostly podobných skříněk po celých USA tisíce. Od Anchorage po Miami, Jacksonu ve Wyomingu až po Burlington ve Vermontu letiště po celé zemi akceptovala kulturu oběhu použitých knih, píše portál The Washington Post.

Mají různou podobu a jmenují se různě. V Chattanooze má letištní knihovna jménem SkyLib rozlohu 70 čtverečních metrů slouží také jako čítárna a knihkupectví. Letištní knihovna v Cincinnati zase okupuje starý nevyužívaný obchodní prostor. A v New Jersey pomohl vybudovat dětskou knihovnu na mezinárodním letišti v Newarku žák páté třídy.

Na některých letištích, jako například v Bostonu, Chicagu, Denveru nebo Houstonu, provozuje knihovny letecká společnost United Airlines, jinde je organizují ve spolupráci s místními knihovnami a pod dohledem letištního personálu dobrovolníci.

„Věříme, že letecké knihovny dodávají cestování zase lidský rozměr. Nabízejí chvíli klidu, zvědavosti anebo úniku díky síle knih,“ uvedla Jodi Lowová, vedoucí zákaznického servisu a administrativy na letišti Redmond Municipal Airport v Oregonu.

Pomáhají i sociální sítě

„Lidé si tuto myšlenku zamilovali,“ potvrzuje Dave Schroeder, výkonný ředitel Kenton County Public Library, která se spojila s mezinárodním letištěm Cincinnati/Northern Kentucky, aby v roce 2023 otevřela vlastní letištní knihovnu. „Je úžasné, kolik lidí na sítích zveřejňuje fotografie tohoto prostoru,“ říká.

Také cestující, kteří narazí na nečekané hromady knih, jsou často nadšeni. Letiště s takovými programy se jimi také pyšně chlubí. Někdy knihy mizí z regálů závratnou rychlostí. Navzdory popularitě audioknih a elektronických čteček letiště tvrdí, že poptávka po fyzických knihách je reálná.

„Naplníme knihovny a na konci naší tříhodinové směny jsou knihy už pryč,“ říká Sandip Kaurová, zaměstnankyně mezinárodního letiště Seattle-Tacoma, které má dokonce dvě malé knihovny. Vznikly na konci roku 2022 poté, co zaměstnanci předložili tento nápad v rámci prezentace v pořadu Shark Tank, obdoby českého Dne D.

Na mezinárodním letišti v Miami pojme knihovna až 100 svazků denně, uvedl Greg Chin, mluvčí leteckého úřadu Miami-Dade. Tamní knihovna vznikla na konci roku 2023 s počátečním darem 1 000 knih od veřejných knihoven v okrese. „Od té doby cestující jak knihy darují, tak si je i vypůjčují,“ říká Chin.

S láskou ke čtení

Mnohé z těchto programů vznikly až po vypuknutí pandemie, některé však byly spuštěny již mnohem dříve. Na Aljašce dokonce odstartoval program Read on the Fly již v roce 2016. V rámci něj dostávají děti na mezinárodních letištích v Anchorage a Fairbanks knihy zdarma.

„Vzhledem k geografické poloze státu tráví děti na Aljašce hodně času na letištích,“ uvedla Erin Kirklandová, která tuto iniciativu zahájila. „A děti z venkovských oblastí mají velmi omezený přístup ke knihám, takže police na letištích se jevily jako dobrý způsob, jak podpořit gramotnost a také povzbudit lásku ke čtení,“ uzavřela podle amerického portálu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

Mohli za to piloti. Ústav vyšetřil, proč airbus drhl ocasem o ruzyňskou ranvej

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod uzavřel vyšetřování květnového incidentu, při kterém airbus tureckých aerolinií drhl ocasem ranvej ruzyňského letiště. Podle zprávy ústavu za to...

Celý den v kavárně za cenu jednoho kafe? Starbucks zpřísnil pravidla pro „okupanty“

Jihokorejská odnož kavárenského řetězce Starbucks se musela vypořádat s neobvyklým problémem. Hosté si totiž z kaváren začali dělat kanceláře a nosili si do nich i stolní počítače nebo tiskárny....

Restaurace zavádí menu s různými druhy vody. Nejdražší je za téměř 600 korun

Láska k vínům a smysl pro ocenění jemné chutě jsou jejich kultuře vlastní. Francouzská restaurace v severní Anglii se však rozhodla, že se novým krokem pokusí uspokojit i hosty, kteří alkoholu...

19. srpna 2025  20:26

Jednu si půjč, jinou vrať. V Americe zažívají boom letištní knihovny

K nemalé radosti literárně nadšených cestovatelů zavádí stále více amerických letišť veřejné knihovny na způsob českých khihobudek. Cestující si v nich do letadla může vzít svazek a po příletu ho...

19. srpna 2025

Korea prozkoumá smlouvu KHNP s Westinghouse. Mohla by být pro zemi nevýhodná

Kancelář prezidenta Korejské republiky v úterý nařídila vyšetřování obvinění, že státní společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) uzavřela s americkou jadernou technologickou firmou Westinghouse...

19. srpna 2025

VIDEO: Ve Švédsku přesouvají historický kostel. Za dva dny urazí pět kilometrů

Téměř 50 let po přesunu kostela v Mostě se opakuje podobný příběh. Tentokrát ve švédské Kiruně, kde dnes začala dvoudenní přeprava 113 let starého kostela. Na pětikilometrovou cestu se červená...

19. srpna 2025  17:28

Výrobce švýcarských armádních nožů zvažuje přesun části produkce do USA

Společnost Victorinox, výrobce proslulých švýcarských armádních nožů, hodlá přesunout část své výroby do Spojených států. Tímto krokem chce zmírnit důsledky dovozních cel na své podnikání, uvedl v...

19. srpna 2025

Lidé se s větrníky sžili a těží z jejich přínosů, říká expertka na energetiku

Když se ve Věžnici a jejím okolí objevily plány na výstavbu větrných elektráren, část obyvatel se obávala hluku, zásahu do krajiny nebo poklesu cen nemovitostí. Dnes mnozí obyvatelé z obce na...

19. srpna 2025  15:27

Zetor loni opět vršil ztrátu a propouštěl. Teď chce nulu a chystá nové traktory

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors za loňský rok vykázal opět ztrátu v řádech stamilionů, propustil 200 zaměstnanců a v brněnské továrně vyrobil 300 traktorů. Vedení věří, že letos se firma...

19. srpna 2025  14:30

Prazdroj zdraží Kozla či Radegast, u vlajkového ležáku cena zůstává

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října část svých balených i čepovaných piv o necelá tři procenta, tedy o 68 haléřů na půllitr. Ceny nezvyšuje plošně, ale pouze u některých...

19. srpna 2025  14:27

Purposia loni utržila 3,7 miliardy. Vedle stavebnictví se pouští i do cestování

Holding Purposia Group, který se věnuje hlavně stavebnictví, se loni rozrostl o dalších 8 firem, aktuálně jich ve své struktuře pojímá 42, zaměstnává asi 300 lidí a rozšiřuje byznys za hranice,...

19. srpna 2025  13:21

Zásobování palivy není ani po přerušení dodávek ropy ohroženo, potvrzuje Slovnaft

Zásobování trhu pohonnými hmotami není po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba ohroženo. V úterý to potvrdila slovenská rafinerie Slovnaft, která vyváží paliva také do Česka. Ropa přestala proudit...

19. srpna 2025  12:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vietnam rozjel investice za bezmála padesát miliard dolarů, chce podpořit růst

Vietnamská vláda představila v úterý 250 nových investičních projektů v celkové hodnotě 48 miliard dolarů, v přepočtu tedy asi bilionu korun. Chce tak masivně podpořit hospodářský růst.

19. srpna 2025  10:08

Boom thajských masáží. Chybí masérky, vláda zvýšila kvóty. Salonům to ale nestačí

Premium

Obliba thajských masáží v Česku strmě narůstá. Dokonce tak, že vláda i kvůli nim navýšila kvóty na počet pracovníků, kteří mohou ročně do republiky přijet za prací. Z Thajska jich nově může být už...

19. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.