Z Berlína do Prahy přijel poslední „knedlíkový expres“. Nahradí ho ComfortJet

  11:24
Na cestu z Berlína do Prahy v pondělí ráno vyjel poslední vlak s jídelním vozem s červenými koženkovými sedačkami a českou kuchyní, jemuž Němci přezdívali knedlíkový expres. Potvrdil to mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Německá média píšou o kultovních vlacích a také o tom, že pro cestující končí jedna éra.
Restaurační vozy WRmz se přesunou na jiné linky, kde budou stačit jejich...

Restaurační vozy WRmz se přesunou na jiné linky, kde budou stačit jejich technické parametry. (10. ledna 2025) | foto: České dráhy

V současné době má ČD ve flotile 10 vozů řady WRmz 815. Nových restauračních...
Jídelní vůz Českých drah končí na lince do Berlína a přesouvá se na tuzemské...
Jídelní vozy WRmz se přesouvají na tuzemské linky. (10. ledna 2024)
Obměna typů restauračních vozů na Berlinerech souvisí s postupným nasazováním...
České dráhy už minulý týden informovaly, že od úterý 7. října na všech spojích Berliner do německé metropole nasadí kompletní devítivozové soupravy ComfortJet, a to včetně nové generace restauračních vozů. Původní restaurační vozy typu WRmz815 s typickými červenými koženkovými sedačkami se podle Šťáhlavského už zčásti přesunuly na vybrané dálkové spoje jezdící na Ostravsko, případně dál na Slovensko a do Polska.

Poslední spoje Berliner se starými jídelními vozy vyjely v neděli odpoledne z Prahy do Berlína a v pondělí krátce před sedmou hodinou ranní z Berlína přes Drážďany zpět do Prahy.

Dráhy se zbavují historických strojů. Vytvoří pro ně fond

Konce takzvaných knedlíkových expresů si všímá řada německých médií. Například regionální saský deník Sächsische Zeitung píše o „kultovním“ vlaku s „legendárními“ jídelními vozy a o „konci jedné éry“. Veřejnoprávní stanice MDR připomíná, že se konec provozu starých jídelních vozů na lince mezi českou a německou metropolí neobešel bez protestů a cituje spisovatele Jaroslava Rudiše, podle něhož přicházejí Česko i Německo o evropské kulturní bohatství. Na konec provozu oblíbených jídelních vozů upozornily například i listy Dresdner Neueste Nachrichten a Tagesspiegel či veřejnoprávní stanice rbb.

„Nové vlaky přinášejí vyšší komfort, lepší služby a do budoucna i zrychlení cesty a zkrácení cestovní doby,“ uvedl v tiskové zprávě ke konci tradičních jídelních vozů na lince z Česka do Německa a zpět generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. „To, co se nám osvědčilo, jako například špičková gastronomie v restauračním voze, přitom zachováváme a dále ještě upgradujeme. Výborný řízek nebo svíčkovou a čepované pivo si tak cestující užijí i nadále,“ dodal.

