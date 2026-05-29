Když Neptun sedne do rychlíku. Polské dráhy lákají na nové spoje pražskou reklamou

Jan Dvořák
  20:00
Víkend v Praze, rychlý výlet do Berlína nebo pár dní ve Vídni bez letiště, omezení zavazadel a čekání v dopravních zácpách. Polský železniční dopravce PKP Intercity právě rozšiřuje mezinárodní spojení. V jízdním řádu se tak objevují nové vlaky do Česka, Rakouska, Německa, Slovenska a Litvy. Při té příležitosti dopravce zveřejnil reklamu, jejíž část se natáčela v Praze.

Ve zhruba dvouminutovém klipu hraje postava Neptuna. V polském městě Gdaňsk vylézá i s trojzubcem z moře, směřuje na nádraží, kde si kupuje jízdenku do Prahy. Po návštěvě v jídelním voze pak ulehá do lůžkového kupé a budí se na druhý den v Česku. Když pak v Praze na Karlově mostě potká turisty, spletou si ho s Aquamanem. „To není Aquaman, mami, říká chlapec své matce. „To je Neptun z Polska!“ říká. Turisté se s ním pak na mostě fotí.

Polský dopravce zvolil tuto postavu proto, že je jedním z hlavních symbolů města Gdaňsk. Nejznámější spojení představuje slavná Neptunova fontána v historickém centru města. Stojí na tržišti Długi Targ a vznikla v 17. století. Neptun tak symbolizuje spojení města s mořem, námořní obchod a bohatství, význam gdaňského přístavu v době hansy.

Neptun se pak v Gdaňsku objevuje i na mnoha suvenýrech, znacích podniků i v turistické propagaci. Pro mnoho lidí je stejně typickým symbolem Gdaňsku jako mořské pobřeží nebo historické hanzovní domy.

V Polsku se železnice při krátkých zahraničních výletech vrací do hry čím dál tím silněji. Největší výhodou je podle národního dopravce. „Vlak nevyžaduje odbavení na letišti, omezení tekutin v příručním zavazadle ani cestu na letiště vzdálené od centra. Pro turisty to znamená jednodušší plánování městských pobytů, cestování blíže k centru města a větší svobodu při krátkých výletech po střední Evropě,“ uvádí web polských drah.

Při výletu na dva až čtyři dny to má podle PKP velký význam. Méně času se ztratí „po cestě“ a více zbude na procházku po městě, večeři, návštěvu muzea nebo ranní kávu před návratem.

V sezoně 2026 dopravce posílí mezinárodní spoje PKP Intercity. Z Varšavy do Berlína budou vlaky jezdit každé dvě hodiny, tedy sedm spojů denně. Z Krakova, Katovic a Vratislavi budou spoje do Berlína jezdit každé čtyři hodiny. Mezi novými linkami se objevují vlaky IC Olza z Krakova do Prahy, IC Prater z Krakova do Vídně, dva denní vlaky vypraví i Leo Express na trase Varšava–Krakov–Praha.

„Železnice dobře zapadá do nového stylu cestování: kratší, častější a pohodlnější. Místo jedné dlouhé dovolené si stále více lidí plánuje několik kratších výletů ročně. Praha, Berlín a Vídeň jsou k tomu ideální – jsou blízko, atraktivní a nevyžadují složitou organizaci,“ píše polský dopravce.

Do Česka se cestující dostanou z Varšavy, Katovic, Krakova, Vratislavi, Poznaně, Řešova nebo Přemyšli. Vlak IC Olza na trase Krakov–Praha, který začne jezdit od poloviny června, zastaví mimo jiné i v Bohumíně. Díky těmto spojům zůstává Praha oblíbeným cílem víkendových výletů pro cestující z různých částí Polska.

