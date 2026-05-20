Když letadlu upadne motor. Americký úřad vyšetřuje Boeing kvůli loňské nehodě

Jan Dvořák
  10:54
Americký Národní úřad pro bezpečnost dopravy NTSB zveřejnil video z loňské havárie nákladního letadla MD-11 společnosti UPS v Louisville v Kentucky. Na záznamu z letištních kamer je vidět, jak se při vzletu utrhl jeden z motorů od trupu. Video bylo během vyšetřování havárie, při niž loni 4. listopadu zahynuli tři piloti na palubě a dalších dvanáct lidí na zemi.

Dramatické záběry ukazují, jak se levý motor odtrhne od trupu a vyletí vzhůru přes křídlo, kde se vznítí. Poslední vteřiny záznamu zachycují letadlo již v plamenech, jak za sebou zanechává kouřové stopy.

V americkém Louisville se zřítil a explodoval nákladní letoun, zemřelo sedm lidí. (5. listopadu 2025)
Požár poblíž mezinárodního letiště v americkém městě Louisville. Způsobila jej havárie letadla. (5. listopadu 2025)
Federální vyšetřovatelé zahájili v úterý slyšení s cílem prošetřit, proč k nehodě došlo a jakou část viny nese společnost Boeing, pod kterou výrobce letadla spadá. Závěrečná zpráva úřadu bude s největší pravděpodobností hotová až více než rok po nehodě, píše portál CNBC.

Příčina zatím není jasná

Letadlo společnosti UPS, které loni na podzim z letiště Muhammada Aliho v Louisville směřovalo na Havaj s nákladem balíků a paliva, krátce po vzletu přišlo o levý motor a zřítilo se na několik obytných budov.

Havárie na zemi zničila dvě nemovitosti včetně obchodu s autodíly, ve kterém zahynuli čtyři zaměstnanci a osm zákazníků. Sean Garber, majitel postiženého obchodu s autodíly řekl, že on ani rodiny zemřelých se zatím nedočkali uzavření případu. „Jsem stále naživu a proto bojuji za ty, kteří se bránit nemohou,“ řekl. Zažaloval již společnost UPS a požaduje finanční odškodnění.

„NTSB dosud neurčila příčinu nehody. Naším hlavním zájmem zůstává podpora vyšetřování a uctění památky těch, kteří byli touto tragédií zasaženi,“ uvedla v prohlášené Michelle Polková, mluvčí společnosti UPS.

Co se vlastně stalo?

Loňská havárie v Kentucky v mnohém připomíná tragédii z roku 1979, při které v Chicagu havarovalo letadlo DC-10, předchůdce třímotorového letadla z Louisville. Stroji při nehodě, při které zahynulo 273 lidí, také odpadl levý motor.

Nehoda tehdy vedla tehdy k celosvětovému uzemnění 274 letadel typu DC-10. Letadlo se ale později vrátilo do vzduchu, protože NTSB zjistil, že havarované letadlo poškodili pracovníci údržby nesprávným použitím vysokozdvižného vozíku při opětovném připevňování motoru. Havárii tak nezpůsobila fatální konstrukční vada.

Ale i v té době výrobce letadla, společnost McDonnell Douglas, vyjádřil obavy ohledně sférického ložiska, které pomáhá upevnit motory ke křídlům. Společnost McDonnell Douglas se poté sloučila s Boeingem.

NTSB krátce po havárii v Louisville uvedla, že vyšetřovatelé objevili praskliny v některých částech, které upevňovaly motor ke křídlu. Tyto praskliny údržba při pravidelné kontrole neodhalila. Naposledy se klíčové součásti uchycení motoru u tohoto letadla podrobně kontrolovaly v říjnu 2021 a další podrobná revize letadla měla přijít až po dalších přibližně 7 000 vzletech a přistáních.

MD-11 opět ve vzduchu

Společnost Boeing v roce 2011 zdokumentovala, že u tří různých letadel došlo již čtyřikrát k poruše součástky, která pomáhá upevňovat motory letounu MD-11 ke křídlům, avšak v té době výrobce letadel usoudil, že to ohrožení letové bezpečnosti nepředstavuje.

Servisní bulletin, který společnost Boeing vydala, nevyžadoval od majitelů letadel provedení oprav, jak by to vyžadovala směrnice Federálního úřadu pro letectví (FAA) o letové způsobilosti, a FAA takovou směrnici nevydala. V té době společnost Boeing pouze doporučila vyměnit ložiska za přepracovanou součást, u které byla menší pravděpodobnost selhání.

Některá letadla MD-11, která patří k tahounům nákladní letecké flotily, se vrátila do vzduchu poté, co americký Úřad pro letectví FAA schválil plán společnosti Boeing na výměnu sférických ložisek u každého letadla a na posílení kontrol.

FedEx obnovil 10. května využívání těchto letadel k doručování zásilek, zatímco společnost UPS oznámila, že plánuje vyřadit svou flotilu letadel MD-11 z provozu. Tyto stroje používá také společnost Western Global, ta ale zatím neoznámila, co s nimi hodlá udělat, uzavřel americký portál.

Když letadlu upadne motor. Americký úřad vyšetřuje Boeing kvůli loňské nehodě

