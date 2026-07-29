Již zpráva odborového svazu Aslef z roku 2024 vycházející z průzkumu mezi členy odhalila rozsáhlé problémy: mnoho strojvedoucích nemá během pracovní doby přístup k funkčním toaletám a mnozí z nich byli nuceni močit do láhví nebo vykonávat potřebu přímo v kabině.
Odborový svaz se domníval, že loni v létě dosáhl průlomu, když se dopravci po dlouhé kampani zavázali dodržovat chartu vypracovanou radou pro bezpečnost železniční dopravy. Praxe je však stále stejná, píše portál The Guardian.
„Spolehlivé sociální zařízení je základním požadavkem v každé civilizované společnosti,“ uvedl Richard Hines, hlavní inspektor železniční dopravy Úřadu pro železniční a silniční dopravu (ORR), ve své zprávě provozovatelům vlaků. Dodal, že současná situace, kdy někteří zaměstnanci nemají k dispozici adekvátní zařízení nebo čas na jejich využití, je nepřijatelná. „Je to otázka lidské důstojnosti, zdraví, bezpečnosti a úcty k našim lidem,“ dodal.
K problému vyjádřil rovněž Dave Calfe, generální tajemník odborového svazu Aslef. „Potřebujeme konkrétní kroky, nikoli nesplněné sliby, abychom zlepšili toaletní zařízení pro strojvedoucí a zkrátili dobu, po kterou se od nich očekává, že vydrží bez možnosti přestávky. Zdraví a pohoda našich členů není cena, kterou jsme ochotni zaplatit za nečinnost odvětví,“ dodal. Odborový svaz uvedl, že situace se dotýká zejména strojvedoucích-žen a že tato situace brání snahám železnice přijímat jich více na tuto pozici.
Zpráva rovněž uvádí, že se z tématu stal závažný problém v oblasti zdraví a bezpečnosti, neboť strojvedoucí mnohdy trpí dehydratací, jelikož nepijí dostatek tekutin, aby se vyhnuli přestávce na toaletu. A to ohrožuje cestující i personál.
Strojvůdci platí svým zdravím
Charta o sociálních podmínkách, která měla být v Británii zavedená, vyžaduje bezpečné, čisté, přístupné a důstojné toalety v celé železniční síti a stanoví maximální dobu čtyř hodin strávených na stanovišti strojvůdce bez možnosti jít na toaletu. Ve výroční zprávě ORR zveřejněné tento měsíc se uvádí, že navzdory silnému počátečnímu odhodlání a podpisu charty byl pokrok v tomto ohledu nerovnoměrný a dynamika odvětví se zpomalila. „Stále přetrvávají klíčové překážky, zejména v oblasti koordinace, sdíleného přístupu k zařízením a důsledného plnění,“ uvedl úřad.
Mají lokomotivy v Česku záchody?
Problematika záchodů na stanovištích strojvedoucích je aktuální i v Česku. Strojvedoucí dnes běžně absolvují směny dlouhé 6–12 hodin a lokomotivy jezdí i přes několik států. Není tak reálné spoléhat na zastávky nebo na zázemí ve stanicích.
Nové interoperabilní lokomotivy (Vectron, Traxx, EuroDual apod.) jsou téměř vždy vybaveny toaletou, protože jsou určeny pro mezinárodní provoz. Modernizované stroje ji mají jen někdy – záleží na rozsahu přestavby a objednávce dopravce. Starší české lokomotivy (řady 163, 363, 742, 754 a mnoho dalších) ovšem toaletu nemají. Strojvedoucí musí potřebu řešit při plánovaných přestávkách nebo v koncových stanicích.
Ještě před 20–30 lety bylo běžné, že strojvedoucí na mnohahodinové směně žádnou toaletu na vozidle neměl a musel plánovat zastávky podle dostupnosti sociálního zařízení ve stanicích. Dnes se u nově pořizovaných hlavních traťových lokomotiv považuje toaleta za standardní součást ergonomického vybavení stanoviště.
„Rok poté, co železniční společnosti slíbily, že budou jednat správně, strojvůdci stále platí svým zdravím za nečinnost celého odvětví. To ani vláda nemohou nadále zrazovat zaměstnance v nejzákladnějších otázkách a my potřebujeme okamžitá opatření,“ uvedl Calfe. Onemocnění, jako je hluboká žilní trombóza, problémy s močovým měchýřem, rakovina prostaty a rakovina tlustého střeva a konečníku, podle řady lékařů souvisejí právě s nedostatkem přestávek na toaletu.
Odborový svaz Unite pro osobní dopravu také vede kampaň za lepší toalety pro řidiče autobusů a nákladních vozidel a nedostatek toaletních zařízení označuje za obrovský problém. „Pro řidiče autobusů stále není k dispozici ani zdaleka dostatek toalet. Je to odpovědnost zaměstnavatelů a ti v tomto ohledu naprosto selhávají,“ uvedl Wayne King, národní zástupce odborového svazu.
Také řidiči autobusů mnohdy používají jako toalety láhve. „V horkém počasí se řidiči dostatečně nenapijí, protože vědí, že na trasách nejsou k dispozici toalety. To představuje potenciální vážné bezpečnostní riziko na několika úrovních a může vést k rozvoji závažných zdravotních problémů,“ uzavřel King podle britského portálu.