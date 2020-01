Havlíček na dopravě slíbil přísnější kontrolu. Peníze pohlídá nový náměstek

Kvůli předražené zakázce na správu systému elektronických dálničních známek však posílí dohled nad řízením 15 organizací a firem podřízených ministerstvu, přes které každoročně protéká na 150 miliard korun.

Podle premiéra Andreje Babiše vznikl problém se zakázkou na vytvoření evidence projíždějících vozidel a e-shopu s dálničními známkami kvůli tomu, že bývalý ministr Vladimír Kremlík úředníky nedostatečně kontroloval. „Pan ministr se spolehl na své podřízené a nešel do detailu,“ uvedl v pátek při jmenování Havlíčka premiér.

Cíle nového ministr pro letošní rok Zprovoznit 75 kilometrů nových dálnic (včetně modernizovaných úseků D1) a silnic I. třídy



Zmodernizovat 49 kilometrů železničních tratí



Dokončit projekt jednotné jízdenky na železnici



Vysoutěžit správu elektronických dálničních vinět, aby mohly fungovat od příštího roku



Vysoutěžit I. PPP projekt na výstavbu 32 kilometrů dálnice D4

Kvůli tomu, aby se do podobné situace nedostal nový ministr, který je zároveň zaměstnán správou resortu průmyslu a obchodu, bude Havlíčkovi v řízení dopravního resortu pomáhat nově dosazený kontrolor.



Půjde o odpovědnou osobu na úrovni náměstka, která bude sledovat tok financí a plnění strategií nebo bude dohlížet na obsazení dozorčích rad jednotlivých firem a ­podřízených organizací ministerstva dopravy.

Kromě této pozice plánuje Havlíček během několika týdnů připravit kompletní reorganizaci úřadu a ­vypsat výběrová řízení na pozice všech sekčních náměstků. Kontrolou projdou i výběrová řízení.

„Rovnou říkám, že se bude dělat audit v řadě společností. Budu chtít vidět do každé veřejné zakázky, ať už stávající, nebo té, která se teprve chystá. Soustředíme se i na podlimitní zakázky,“ uvedl Havlíček s tím, že jde o standardní postup, kterým po jeho nástupu loni prošlo i ministerstvo průmyslu.

Soutěžit se bude znovu

Restart se bude týkat rovněž zakázky, jež zlomila vaz jeho předchůdci Kremlíkovi. Ten se měl podle čtvrtečního premiérova vyjádření vrátit na ministerstvo jako náměstek.

V ­pátek při příležitosti uvedení nového šéfa do úřadu nicméně Babiš návrat exministra do vrcholného vedení rezolutně odmítl s tím, že hnutí ANO trafiky nerozdává.

„Priorita je vytvořit nový e-shop a ­poté se můžeme podívat i na zbylé zakázky,“ uvedl vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. S vytvořením systému evidence vozidel a rozhraní pro online prodej dálničních kuponů budou ministerstvu pomáhat desítky dobrovolníků, kteří systém pro stát vytvoří zadarmo v rámci víkendového hackathonu.

Pokud bude takto vytvořený internetový obchod a integrační rozhraní funkční, stát je převezme beze zbytku. Součástí darovací smlouvy budou přitom zdrojové kódy, aby stát mohl následně vysoutěžit podporu systému, případně ji obstarat sám. Obtížnější to bude v té části zakázky, která vyžaduje, aby byla z bezpečnostních důvodů vedená v­ utajení.

Pokud bude i po hackathonu potřeba dodělat nějakou část systému, na které kvůli utajení není možné nechat pracovat programátory z ­řad dobrovolníků, bude tato část zakázky soutěžená samostatně mezi firmami, které mají příslušnou prověrku, dodal Dzurilla.

Kvůli zrušení původního tendru na online prodejní kanál bude muset ministerstvo dopravy zrušit také probíhající soutěž na prodej v­ kamenných obchodech. Protože vznikne nové rozhraní pro napojení sítě kamenných prodejen na e-shop, bude nutné soutěž předělat. Podle nově nastupujícího ministra Karla Havlíčka není však ani tak důvod k obavám, že se systém elektronických vinět nepodaří spustit k­ 1. lednu příštího roku.

Resorty se slučovat nebudou

Přestože Havlíček má vést resorty dopravy i průmyslu až do příštích parlamentních voleb, diskutované slučování ministerstev se neuskuteční. „Není to v plánu, není to ani možné, je to kompetenční záležitost,“ uvedl premiér s tím, že i v minulosti měly některé strany sloučení obou uvedených resortů v programu. Nakonec z těchto plánů ale sešlo.

