Senátoři chtějí snížit maximální hmotnost kamionů na 40 tun

Článek: Změna by upravila vládní novelu, která původně navazuje na zrušení valorizace cen dálničních známek. V současnosti hmotnost kamionů stanovuje pouze vyhláška ministerstva dopravy, podle níž mohou po českých silnicích jezdit soupravy vážící až 48 tun, což je vůbec nejvíce v celé Evropské unii.
Ke snížení maximální hmotnosti kamionů vyzvala horní parlamentní komora už předloni tehdejší vládu Petra Fialy (ODS), tedy rok před sněmovními volbami, avšak neúspěšně. Bývalý ministr dopravy a nynější předseda ODS Martin Kupka odmítavé stanovisko zdůvodnil mimo jiné tím, že za prioritu považuje zlepšení kontrol hmotnosti nákladu – snížený limit by totiž podle něj někteří dopravci stejně nedodržovali.
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Snížení limitu by podle dopravců vedlo ke zvýšení počtu kamionů na českých silnicích, což by mohlo způsobit zahuštění dopravy i vyšší nehodovost. Oponenti však namítají, že na nehodách se podílejí právě přetížené kamiony, které mají kvůli těžšímu nákladu delší brzdnou dráhu. Dopravci zároveň poukazovali na to, že náklad o hmotnosti až 48 tun mohou vézt pouze šestinápravové kamiony.
Čtyřicetitunový limit platí ve většině zemí EU, pouze v pěti státech činí 44 tun. Za překročení povolené hmotnosti se v Česku platí pokuta 9 000 korun za každou započatou tunu nad limit, případně 5 000 korun při překročení do půl tuny.
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Systém kontrolního vážení kamionů v Česku podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu v letech 2019 až 2024 výrazně selhával. Z půl milionu odhalených případů nadlimitní hmotnosti skončil sankcí pouze zlomek. Za první čtyři roky provozu sedmi vysokorychlostních vah činily celkové výnosy z pokut jen 21 milionů korun, zatímco na opravy silnic a dálnic stát ve stejném období vydal přes 73 miliard korun.
Nová Inspekce silniční dopravy, která vznikla z Kupkova podnětu začátkem loňského července transformací Centra služeb pro silniční dopravu, zkontrolovala za prvních pět měsíců své existence 495 nákladních aut. Z nich 304 bylo přetížených, přičemž některé kamiony limit překročily až o 14 tun. K častým provinilcům patřily polské soupravy převážející dřevo.