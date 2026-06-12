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Zástupci dopravců lobbují proti novým povolenkám. Kvůli kamionům ze zemí mimo EU

Tomáš Cafourek
  14:35
Zástupci kamionových dopravců se obávají zavedení unijních povolenek ETS 2, které by od roku 2028 měly zahrnovat kromě jiného i oblast dopravy. Podle sdružení Česmad Bohemia se tím tuzemští dopravci dostanou do nevýhodné pozice proti konkurenci ze zemí mimo EU.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Není to za dlouho. Je to od roku 2028, kdy budeme vystaveni něčemu, co není nekalá konkurence, ale co můžeme nazvat jako konkurence nezatížená legislativou a náklady EU,“ uvedl prezident Česmad Bohemia Josef Meltzer. Výhodnější daňové i jiné prostředí mimounijních dopravců může pro místní podnikatele znamenat významnou konkurenční nevýhodu.

Systém emisních povolenek EU ETS má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí a v případě sektoru dopravy se budou platit v cenách paliv.

Země EU a europoslanci se shodli na úpravě systému emisních povolenek

Tento týden se státy EU a europoslanci shodli na změnách v systému povolenek. Jejich výši zastropovali na 45 eurech za tunu. „Je to takové šidítko a evropská rétorika. Zastropování na 45 eurech v cenách roku 2020 znamená ceny 57 až 60 eur v dnešních cenách,“ uvedl vicepremiér a šéf resortu průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Česko podle něj bude nadále usilovat o zrušení systému, případně jeho další odsunutí na rok 2030, tedy za další volby do evropského parlamentu, které budou v roce 2029.

V současnosti se cena povolenek, které už platí průmyslové podniky, pohybuje kolem 70 až 80 eur, odhlasované snížení tedy podle Havlíčka určitou úlevu přináší. Nejde ale o klasické zastropování, nýbrž o možnost doplnit na trh další povolenky, pokud cena překročí stanovený rámec.

Toto může komise dělat opakovaně a ne jen jednou ročně, nicméně existuje maximální počet povolenek, který je stanovený na 600 milionů. „Když dojdou, příběh končí,“ dodal Havlíček.

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