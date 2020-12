KOMENTÁŘ: Chvála smrdutých kamionů, které chce stát pumpnout další daní

Ministerstvo dopravy hodlá od příštího roku zvýšit dálniční mýtné pro nákladní auta a autobusy o zvláštní sazby za znečištění a hluk. Prvnímu nerozumím, protože už od počátku mýtného systému jsou sazby odstupňované podle emisních norem, které auta splňují. To druhé je odůvodňováno tím, že by se za získané peníze mohly stavět protihlukové stěny podél dálnic a silnic silně zatížených dopravou. Dodatečná daň by měla přidat navíc 1,6 miliardy korun.