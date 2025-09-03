„V tuto chvíli už uběhla lhůta pro podání námitek proti tomuto rozhodnutí a dnes byla podepsána smlouva s dodavatelem. Vybraným dodavatelem s nabídkovou cenou 27 273 000 Kč bez DPH je společnost CGI IT Czech Republic s.r.o,“ řekla MF DNES mluvčí ministerstva dopravy Alena Mühl.
Firma, která má s mýtem i spoluprací s resortem dopravy mnohaleté zkušenosti,nebyla přitom nejlevnější, nicméně dopravní resort jedinou nižší nabídku kvůli nesplnění kvalifikačních kritérií vyloučil.
V pondělí přitom uplynula lhůta, do které se mohli neúspěšní uchazeči proti výběru odvolat. Žádné odvolání ale na úřad nedorazilo. Námitky vyloučené společnosti přitom nebyly podle informací MF DNES příliš pravděpodobné. Už během vyjednávání s úředníky o tom, zda doložená kvalifikační kritéria skutečně odpovídají požadavkům, se totiž firma odmlčela a přestala s úřadem komunikovat.
Mýtné se rozšíří na okresky
Mýtné se v Česku vybírá na více než 1,5 tisíce kilometrů dálnic a na 1 380 kilometrech silnic první třídy. Jen v loňském roce touto formou získal stát na opravy silnic od kamionů a autobusů přes sedmnáct miliard korun.
Nový systém výběru mýta by se ani po vypršení smlouvy se současným provozovatelem, společností CzechToll, významně měnit neměl. Stát například vzdal myšlenku, že by se o výběr mýta pokusil sám bez jediného silného komerčního partnera. Největší změnou tak bude plánované rozšíření poplatků z takzvané nadřazené silniční sítě i na vybrané úseky silnic druhých a třetích tříd, které mají místo státu ve správě jednotlivé kraje.
Nastavení parametrů soutěže i podmínek výběru teď bude prvním úkolem vítěze aktuálního tendru. Během tří měsíců by společnost CGI měla ministerstvu dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) představit koncept toho, jakým způsobem plánuje nového správce mýtného systému najít. Na sepsání takzvané dokumentace pro výběrové řízení má podle podmínek smlouvy šest měsíců. Pokud tedy vše klapne, nástupce CzechTollu by se mohl stihnout začít vybírat ještě před koncem příštího roku.
To na první pohled vypadá, že do vypršení současné smlouvy zbývá spousta času, zkušenosti z předchozích soutěží však naznačují, že o žádný předstih nejde, protože tendr se může v řadě míst zadrhnout.
Už dříve resort dopravy uváděl, že vítěze tendru by chtěl znát nejlépe v létě 2028, aby byl do konce následujícího roku dostatek času pro vytvoření a hlavně bezpečné odzkoušení nového mýtného systému.
V první řadě se teď musí resort dopravy rozhodnout, zda bude nového poskytovatele vybírat jen podle nejnižší ceny, nebo zda zvolí i nějaká subjektivní kritéria.
Oba přístupy pak komplikuje i skutečnost, že stát vlastní velkou část stávajícího mýtného systému. V první řadě jde o palubní jednotky, které jsou umístěné v kamionech nebo autobusech, což je dohromady miliardová účetní položka. Celkem je totiž k placení českého mýta registrováno přes 900 tisíc vozidel, z nichž přes 700 tisíc je zahraničních.
Další částí je pak hardware a desítky kontrolních bran, které zbyly po původním mikrovlnném systému. Ty se v novém satelitním systému používaly mimo jiné k vizuálnímu ověřování dat vysílanými mezi uvedenou palubní jednotkou a satelitem. Zjednodušeně řečeno, bez nich by nebylo možné zkontrolovat, zda provozovatelé kamionů nepodvádějí například s uváděním počtu náprav, což výslednou cenu poplatku ovlivňuje.
Kromě počtu náprav se pak zohledňuje emisní třída vozidla euro 1 – 6 a od loňského roku i množství vypouštěných částic oxidu uhličitého. Právě způsob, jak nový poskytovatel státní majetek do svého systému integruje, bude zřejmě dalším z hodnoticích kritérií.