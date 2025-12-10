Milionová škoda z krádeže kabelů. Dopravci ji budou vymáhat po pachatelích

Za pár kilogramů mědi milionová škoda. Kvůli krádeži kabelů z koridorové trati u Lipníku nad Bečvou byl začátkem listopadu vyřazen provoz zhruba šestikilometrového úseku hlavní železniční trasy napojující Ostravsko. Na dvě hodiny se doprava na koridoru zcela zastavila. Následně cestující z regionálních vlaků musely odvážet autobusy a dálkové rychlíky nabíraly zpoždění v desítkách minut. Trojici pravděpodobných pachatelů policie objevila nedaleko vesnice Jezernice na Přerovsku s padesáti metry kabelu v kufru jejich osobního auta.
Po měsíci od incidentu už mají dopravci první obrysy škod, které výpadek způsobil. „Proces vyčíslování škody ze škodné události, tedy krádeže kabelů třemi obviněnými občany, která způsobila několikahodinové přerušení provozu, stále probíhá. Jsme si jisti, že to bude ve výši minimálně vyšších stovek tisíc korun, nicméně konečný účet zatím není znám,“ řekl mluvčí Českých drah Filip Medelský.

Velkou část škod totiž tvoří kompenzace cestujícím za zpoždění vlaků, které se scházejí postupně. Další velkou škodou, kterou budou České dráhy po pachatelích krádeže vymáhat, pokud se je podaří z trestného činu usvědčit, jsou náklady na náhradní autobusovou dopravu, přesčasy zaměstnanců a výdaje spojené s nasazením lidí a techniky v souvislosti s dopravním omezením. To se totiž podařilo vyřešit a poškozenou trať kompletně zprovoznit až asi po dvaceti hodinách.

Trojice přeřezala kabely a ohrozila projíždějící vlak, provoz na trati je obnovený

Podobnou škodu evidují i ostatní dopravci. „Kompenzovali jsme zpoždění a vznikly nám náklady na linkách, kterých zde máme poměrně dost,“ uvedl mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. Kromě komerčních expresů Praha – Ostrava provozuje RegioJet v úseku i objednávkové rychlíky mezi Brnem a Ostravou. Společnost proto předpokládá, že i její náklady spojené s mimořádností se vyšplhají do statisíců. Definitivně ale zatím společnost patřící Radimu Jančurovi škodu spočtenou nemá.

Kdo už má škodu vyčíslenou do detailu, je správce kolejí – Správa železnic. „Pro účely vyšetřování jsme policii poskytli vyčíslení škody na majetku Správy železnic. Ta činí 105 983 Kč,“ uvedla mluvčí státní organizace Nela Friebová. Ta zatím čeká, jak dopadne vyšetřování kvůli následnému vymáhání škody.

Trojici pravděpodobných pachatelů ve věku 22, 41 a 50 let sdělili policisté obvinění z přečinu krádeže spáchaného ve spolupachatelství a zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Maximálně jim tak hrozí odnětí svobody od jednoho roku až na dobu šesti let. Kriminalisté totiž v průběhu vyšetřování jejich čin překvalifikovali z původního nedbalostního ohrožení provozu, u kterého by byla maximální délka trestu o rok kratší. Přestože jde o událost, která je minimálně svým rozsahem výjimečná, zabývá se jí jen policie, nikoliv orgány mající za úkol zvyšování bezpečnosti nebo prošetřování nehod na železnici.

„Z hlediska železničního provozu nejde o mimořádnou událost,“ potvrdil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Tou by krádež kabelů byla až tehdy, pokud by kvůli ní došlo k nehodě. K řešení Drážnímu úřadu, který má na starosti mimo jiné bezpečnostní prevenci na železnici se ale ještě událost dostat může.

Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru

Stalo by se tak v případě, kdyby policisté uznali, že byl spáchán přestupek proti zákonu o drahách. Výsledek policejního prošetřování a následného soudu je důležitým předpokladem i pro zmiňované vymáhání škody. V něm jsou podle Medelského dopravci poměrně úspěšní. Velká část vymožené částky ale jde na vrub jinému typu mimořádností. Převážně jde totiž o škody způsobené srážkou vozidel a vlaků na železničních přejezdech.

Pojištění není

Problém navíc prohlubuje skutečnost, že proti úmyslnému poškozování zabezpečovacího zařízení se není možné standardně pojistit.

“Ke krádeži kabelů na železnici občas dochází. Tyto kabely nejsou obvykle nijak zabezpečené, a proto jejich krádeží není naplněno standardní ujednání o pojištění rizika odcizení, zde je totiž pojišťovnami vyžadováno překonání překážky,“ řekl MF DNES mluvčí Asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.

To podle něj ještě neznamená, že žádné takové pojištění nebylo sjednáno speciálním dodatkem. Podobně může být dodatkem ošetřeno i plnění v podobě náhrady za nasazení náhradní autobusové dopravy. Běžné ale takovéto rozšířené pojistky, alespoň podle vyjádření velkých železničních dopravců, na české železnici nejsou.

