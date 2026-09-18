Jižní Korea rozšiřuje letecké linky. Prioritou jsou Čína a Česko

Jihokorejské ministerstvo půdy, infrastruktury a dopravy rozdělilo nová přepravní práva především s cílem reagovat na rostoucí poptávku mezi Jižní Koreou a Čínou. Výrazně se má zvýšit počet letů z mezinárodního letiště Inčchon u Soulu do hlavních čínských měst. Na trase do Pekingu vzroste počet zpátečních spojů z 38 na 52 týdně, do Šanghaje z 56 na 63 a do Kantonu a Ta-lienu vždy z 21 na 28 týdně. Více letů má přibýt také do Nan-ťingu, Chang-čou a Čchang-ša.
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Novinkou je, že část nejžádanějších linek získaly nízkonákladové nebo menší aerolinky, které na nich dosud neměly tak silné zastoupení. Například Eastar Jet a Jeju Air dostaly po sedmi nových týdenních frekvencích mezi Inčchonem a Pekingem, Jin Air sedm letů do Kantonu a Parata Air čtyři spoje týdně do Šanghaje a další čtyři do Chang-čou. Korejské ministerstvo si od větší konkurence slibuje širší výběr pro cestující a tlak na ceny letenek.
Rozšiřování se netýká jen Soulu. Nová přímá spojení do Číny mají získat také regionální letiště v Pusanu, Čchongdžu, Tegu, Muanu a Jangjangu. Z Pusanu se mají například otevřít nebo posílit lety do Čcheng-tu, Charbinu a Chang-čou, z Tegu do Pekingu a Sia-menu a z Čchongdžu do Ta-lienu. Jihokorejská vláda chce tímto způsobem oživit regionální letiště a přivést více zahraničních turistů i mimo metropolitní oblast Soulu.
Posílí lety do Česka
Pro Česko je nejzajímavější přidělení práva na tři týdenní lety mezi Jižní Koreou a Českou republikou společnosti Trinity Airways. Jde o aerolinku, která se ještě donedávna jmenovala T’way Air a pod novým názvem začala létat 10. září 2026. Samotné přidělení přepravních práv ale ještě neznamená, že nové pravidelné lety Praha–Soul začnou okamžitě; dopravce musí získat potřebné sloty a zařadit trasu do svého letového řádu, uvádí jihokorejská tisková agentura Jonhap.
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Přímé spojení mezi Prahou a Soulem přitom už nyní patří k nejsilnějším dálkovým linkám z pražského letiště. V září 2026 trasu obsluhují Korean Air a Asiana Airlines, dohromady až sedmkrát týdně. Korean Air létá čtyřikrát týdně a Asiana třikrát. Pokud Trinity Airways nově přidělená práva skutečně využije pro pravidelnou linku do Prahy, mohla by na trase přibýt další konkurence i kapacita.
Jihokorejské ministerstvo dopravy vysvětluje rozšiřování práv do Česka, ale také Maďarska a Rakouska především rostoucí poptávkou po cestách do střední Evropy. Korea výrazně navýšila přepravní práva a Maďarskem a Rakouskem už letos na jaře.
Prahu se Soulem spojují přímé lety na letiště Inčchon. Let trvá přibližně 11 až 13 hodin podle směru a aktuální trasy.
Častější lety mohou posílit Prahu i jako regionální bránu do Koreje. Letiště má podle vlastních údajů spádovou oblast 8,5 milionu lidí do dvou hodin cesty a počítá také s cestujícími z Německa, Rakouska, Polska a Slovenska. Zatímco Vídeň, Budapešť či Varšava už přímé spojení se Soulem mají, Bratislava, Berlín či Krakov nikoliv. Část cestujících z těchto oblastí tak může využít právě Prahu, zvlášť pokud vyšší počet spojů nabídne vhodnější termíny nebo ceny.
Jihokorejské letiště Inčchon nechalo postavit kvůli cestujícím plastové stěny, aby nepředbíhali frontu: