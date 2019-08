Levné jízdenky pro studenty a seniory zatím letos vyšly stát na 3 miliardy

Od loňského září, kdy slevy začaly platit, stát zaplatil na kompenzacích přibližně 4,75 miliardy korun. Podle původních plánů mělo zvýhodněné jízdné pro studenty a seniory státní pokladnu vyjít na zhruba šest miliard ročně.

I přesto, že v květnu i červnu platby překročily půlmiliardovou částku, počítá ministerstvo dopravy s dodržením původně plánovaných nákladů.



České dráhy, které jsou největším českým dopravcem, tak z letošních kompenzací ukrojily 43 procent z celkově vyplacené částky. Nejvíce dostaly za červen, a to 243 milionů korun.

Za státním dopravcem následovala další železniční společnost RegioJet, který za pololetí dostal 179 milionů korun. Z autobusových dopravců nejvíce vyfakturovalo Student Agency s 90 miliony korun, za nímž následovaly jednotlivé regionální podniky Arrivy a ČSAD.

Květen byl zároveň nejnákladnějším měsícem od začátku platnosti slev. Dosud stát nejvíce zaplatil v říjnu, kdy dopravcům vyplatil 512 milionů. K této částce se dopravci přiblížili i v červnu, kdy kompenzace za slevy činily více než 511 milionů. Naopak nejméně dosud stát zaplatil loni v prosinci, a to 412 milionů, což bylo zapříčiněno zejména vánočními svátky.

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od loňského 1. září využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného, kterou loni schválila vláda. Ministerstvo dopravy předpokládá, že slevy celkově vyjdou na šest miliard korun ročně. Peníze na slevy obsahuje i návrh státního rozpočtu pro příští rok.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V železniční dopravě platí pouze ve vozech druhé třídy. Podle dopravců se po zavedení slev zvýšil počet cestujících v jednotkách procent.