Podle Evropské komise je v současné době pro cestující v EU obtížné porovnávat dostupné možnosti dopravy a určit ty nejvýhodnější varianty, zejména u přeshraničního cestování a železničních jízdenek.
„Rezervace cest vlakem na více úsecích zahrnujících jízdenky od různých společností může být složitá, a to především kvůli roztříštěným rezervačním systémům a velmi silnému postavení některých železničních společností na trhu,“ uvedla komise. Ochrana cestujících je navíc při těchto cestách omezená.
Celkem tři návrhy by měly podle unijní exekutivy tyto překážky odstranit. „Cestující budou moci vyhledávat, porovnávat a nakupovat služby kombinované od různých železničních dopravců v rámci jediné jízdenky, kterou bude možné zakoupit v jedné transakci na zvolené prodejní platformě. Tou může být nezávislá platforma nebo prodejní systém samotného železničního dopravce,“ uvedla komise.
V případě zmeškání spoje při cestě s více dopravci by měli lidé s jedinou jízdenkou využívat nové, plné ochrany práv cestujících, včetně asistence, vrácení peněz a odškodnění.
„Svoboda pohybu patří k největším úspěchům Evropy. Dnes jdeme ještě o krok dál a cestování po všech 27 členských státech cestujícím zjednodušujeme, zefektivňujeme a zpříjemňujeme,“ uvedl eurokomisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas.
Cestující budou mít jedinou jízdenku, pokud si zakoupí cestu vlakem s více dopravci v rámci jedné obchodní transakce. Nová pravidla dále stanoví, že jednotlivé jízdenky nelze rozdělit na několik samostatných jízdenek.
I když je možné zakoupit si jízdenky na některé trasy na jedné platformě - například na cestu z Bruselu do Štrasburku s přestupem v Paříži - není tomu tak vždy. Pokud jsou dva úseky cesty provozovány různými společnostmi, často cestující dostanou dvě různé jízdenky a uzavírají dvě samostatné smlouvy. Pokud kvůli zpoždění prvního z vlaků cestující zmešká druhý přípoj, nemůže nyní jednoduše jet dalším vlakem do své konečné destinace.
Politici novinku vítají
Podle nynějších pravidel EU má také nárok pouze na odškodnění za zpoždění prvního vlaku. Několik železničních společností se už nicméně mezi sebou dohodlo, že za určitých podmínek umožní cestujícím cestovat v případě zpoždění prvního vlaku zdarma dalším dostupným vlakem. Patří mezi ně Deutsche Bahn, ÖBB, francouzská železniční společnost SNCF a Eurostar Services.
Nový návrh komise ocenili zástupci nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP) i představitelé liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe) v Evropském parlamentu. Nová přeshraniční spojení a rostoucí poptávka podle EPP ukazují, že cestování vlakem v Evropě se stává stále atraktivnějším.
„Přesto je dnes stále často snazší letět mezi dvěma evropskými městy než si rezervovat přeshraniční železniční cestu s několika úseky. Jednotná jízdenka pro cestující je podle EPP tím, co je bezplatný roaming pro uživatele mobilních telefonů: praktické evropské řešení, které zjednodušuje a usnadňuje přeshraniční mobilitu,“ uvedl německý europoslanec Jens Gieseke. Návrh podle něj přináší větší transparentnost, jednodušší rezervace jízdenek a jasná práva cestujících.
„Bez ohledu na to, které hranice překročíte nebo kterého dopravce si vyberete, nákup jízdenky na vlak v Evropě by se měl zjednodušit. Velcí dopravci příliš dlouho kontrolovali svou vlastní distribuci a měli jen malou motivaci k tomu, aby cestování přes hranice bylo snadné nebo cenově dostupné,“ řekl rovněž německý europoslanec Jan-Christoph Oetjen z frakce Obnova Evropy.
S větší konkurencí na železnicích budou podle něj cestující těžit z lepších služeb a nižších cen. I podle eurokomisaře Tzitzikostase by mohla nová pravidla přimět více lidí, aby si ke svým cestám zvolili právě železniční dopravu.