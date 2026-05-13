Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jedna jízdenka i na víc vlaků. Evropa zjednoduší cestování po železnici

Autor: ,
  15:09
Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem pro Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje zahrnující více dopravců, zároveň by měli být lépe chráněni po celou dobu cesty.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle Evropské komise je v současné době pro cestující v EU obtížné porovnávat dostupné možnosti dopravy a určit ty nejvýhodnější varianty, zejména u přeshraničního cestování a železničních jízdenek.

„Rezervace cest vlakem na více úsecích zahrnujících jízdenky od různých společností může být složitá, a to především kvůli roztříštěným rezervačním systémům a velmi silnému postavení některých železničních společností na trhu,“ uvedla komise. Ochrana cestujících je navíc při těchto cestách omezená.

Celkem tři návrhy by měly podle unijní exekutivy tyto překážky odstranit. „Cestující budou moci vyhledávat, porovnávat a nakupovat služby kombinované od různých železničních dopravců v rámci jediné jízdenky, kterou bude možné zakoupit v jedné transakci na zvolené prodejní platformě. Tou může být nezávislá platforma nebo prodejní systém samotného železničního dopravce,“ uvedla komise.

Proč není cesta vlakem tak snadná jako letadlem? Evropští dopravci to chtějí změnit

V případě zmeškání spoje při cestě s více dopravci by měli lidé s jedinou jízdenkou využívat nové, plné ochrany práv cestujících, včetně asistence, vrácení peněz a odškodnění.

„Svoboda pohybu patří k největším úspěchům Evropy. Dnes jdeme ještě o krok dál a cestování po všech 27 členských státech cestujícím zjednodušujeme, zefektivňujeme a zpříjemňujeme,“ uvedl eurokomisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas.

Cestující budou mít jedinou jízdenku, pokud si zakoupí cestu vlakem s více dopravci v rámci jedné obchodní transakce. Nová pravidla dále stanoví, že jednotlivé jízdenky nelze rozdělit na několik samostatných jízdenek.

Ve čtrnácti míří ke Guinnessovu rekordu. Čech projel sám už třiadvacet zemí Evropy

I když je možné zakoupit si jízdenky na některé trasy na jedné platformě - například na cestu z Bruselu do Štrasburku s přestupem v Paříži - není tomu tak vždy. Pokud jsou dva úseky cesty provozovány různými společnostmi, často cestující dostanou dvě různé jízdenky a uzavírají dvě samostatné smlouvy. Pokud kvůli zpoždění prvního z vlaků cestující zmešká druhý přípoj, nemůže nyní jednoduše jet dalším vlakem do své konečné destinace.

Politici novinku vítají

Podle nynějších pravidel EU má také nárok pouze na odškodnění za zpoždění prvního vlaku. Několik železničních společností se už nicméně mezi sebou dohodlo, že za určitých podmínek umožní cestujícím cestovat v případě zpoždění prvního vlaku zdarma dalším dostupným vlakem. Patří mezi ně Deutsche Bahn, ÖBB, francouzská železniční společnost SNCF a Eurostar Services.

Nový návrh komise ocenili zástupci nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP) i představitelé liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe) v Evropském parlamentu. Nová přeshraniční spojení a rostoucí poptávka podle EPP ukazují, že cestování vlakem v Evropě se stává stále atraktivnějším.

Slovensko zavede jednotnou jízdenku, platit bude ve vlacích i autobusech

„Přesto je dnes stále často snazší letět mezi dvěma evropskými městy než si rezervovat přeshraniční železniční cestu s několika úseky. Jednotná jízdenka pro cestující je podle EPP tím, co je bezplatný roaming pro uživatele mobilních telefonů: praktické evropské řešení, které zjednodušuje a usnadňuje přeshraniční mobilitu,“ uvedl německý europoslanec Jens Gieseke. Návrh podle něj přináší větší transparentnost, jednodušší rezervace jízdenek a jasná práva cestujících.

„Bez ohledu na to, které hranice překročíte nebo kterého dopravce si vyberete, nákup jízdenky na vlak v Evropě by se měl zjednodušit. Velcí dopravci příliš dlouho kontrolovali svou vlastní distribuci a měli jen malou motivaci k tomu, aby cestování přes hranice bylo snadné nebo cenově dostupné,“ řekl rovněž německý europoslanec Jan-Christoph Oetjen z frakce Obnova Evropy.

S větší konkurencí na železnicích budou podle něj cestující těžit z lepších služeb a nižších cen. I podle eurokomisaře Tzitzikostase by mohla nová pravidla přimět více lidí, aby si ke svým cestám zvolili právě železniční dopravu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

Jak jsou otevřené obchody 5. a 6. července? Tyto svátky matou nejvíce

ilustrační snímek

Červencové státní svátky letos připadají na neděli a pondělí, postarají se tak i o prodloužený víkend. Jakou otevírací dobu budou mít obchody na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5....

13. května 2026  15:47

Jedna jízdenka i na víc vlaků. Evropa zjednoduší cestování po železnici

Vagon společnosti European Sleeper (26. května 2023)

Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem pro Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje zahrnující více dopravců, zároveň by měli být lépe chráněni po...

13. května 2026  15:09

Prodejce langošů ze Slovenska dostal pokutu 1 500 eur. Na účtence chyběly háčky

Malá provozovna ve městě Kvetoslav na Slovenku dostala pokutu 1 500 eur (37 500...

Malá provozovna s langoši ve slovenském městě Kvetoslavov dostala pokutu 1 500 eur tedy 37 500 korun. Podle kontrolorů finanční správy na pokladním dokladu chyběla diakritika. Podnikatel tvrdí, že...

13. května 2026  13:17

Výstav minipivovarů klesl. Letos nebudou kvůli rekonstrukci k vidění ani na Hradě

Varna svitavského minipivovaru Na Kopečku

Minipivovarů loni v Česku víc vzniklo než zaniklo. Přes 26 nových a 23 zaniklých jich ale celkem zůstalo 520, protože tři překonaly hranici výroby 10 tisíc hektolitrů a překročily tak minipivovarskou...

13. května 2026  12:43

Situace v Hormuzu se vyostřuje. Tankery kvůli válce vypínají identifikační systémy

ilustrační snímek

Bezpečnostní situace v Perském zálivu se dál zhoršuje. Katar, přední exportér zkapalněného zemního plynu (LNG), podle informací agentury Bloomberg požádal lodě v okolí svého hlavního exportního...

13. května 2026  11:56

Česká policie vyšetřuje Nestlé a Danone kvůli závadnému kojeneckému mléku

Kojenecké mléko Nutrilon Advanced Good Night od výrobce Danone obsahovalo...

Policie začala vyšetřovat, zda se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami....

13. května 2026  11:04

Trdlokafe a Bubblify míří do insolvence. Část pronajímatelů vypověděla nájemní smlouvy

Pobočky s bubble tea se nachází většinou v obchodních domech nebo u metra. (5....

Skupina Twist v úterý podala insolvenční návrhy na franšízové společnosti Trdlokafe Development 1 a Bubblify International. Již dříve se do insolvenčního řízení dostala také společnost Naše Zmrzka....

13. května 2026  9:37

Víno se pije nejméně za šest desetiletí. Na vině jsou Trumpova cla i změna vkusu

ilustrační snímek

Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se...

13. května 2026  7:33

V posledních letech jsou zemědělci v krizi už neustále, říká prezident Agrární komory

Premium
Jan Doležal, prezident agrární komory ČR

V posledních letech jsou zemědělci v krizi už neustále, tvrdí v rozhovoru s iDNES.cz prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Na konci května bude na volebním sněmu v Olomouci podruhé obhajovat svůj...

13. května 2026

Z Prahy do Brandýsa za 17 minut. Správa železnic řeší pět tras z metropole

Elektrická souprava RegioPanter v Kralupech nad Vltavou

Zkrácení jízdní doby na sedmnáct minut z centra Prahy do Brandýsa nad Labem na místo nynějších padesáti minut. To slibují nejrychlejší varianty nově plánované železniční trati, jejichž pět možných...

13. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Spotřeba elektřiny bude v USA opět rekordní. Na vině jsou AI i kryptoměny

ilustrační snímek

Spotřeba elektřiny ve Spojených státech byla loni rekordní už druhým rokem za sebou. Očekává se, že bude stoupat i v letošním a příštím roce. Poptávka po elektřině prudce roste z velké části kvůli...

12. května 2026  22:46

Největší pivovar světa má důvod k přípitku. Konečně zastavil svůj tříletý pokles

Globální marketingový ředitel společnosti AB InBev Marcel Marcondes během...

Společnost Anheuser-Busch InBev vykázala v prvním čtvrtletí organický nárůst objemu prodeje, který je vůbec první od počátku roku 2023. Společnost tento obrat připisuje zaměření na padesát ze svých...

12. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.