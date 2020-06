Nechceme od státu peníze, ale záruku za úvěr, říká šéf Smartwings Šimáně

Proč si myslíte, že Smartwings nepřežijí bez státní pomoci?

Smartwings jsou ve stejné situaci jako všechny ostatní aerolinky na světě. Michael O’Leary z Ryanairu sice říká, že by český stát neměl Smartwings žádné úvěry poskytovat, sám už ale pobral od britského státu 600 milionů liber. Situace, do které se aerolinky po celém světě ne vlastní vinou dostaly, je bezprecedentní a není z pozice žádné aerolinky řešitelná. Když to nepřežije bez státní pomoci tak velký a významný dopravce, jako je německá Lufthansa, tak je vyloučené, abychom to přežili my. Evropské státy k tomu přistupují vesměs tak, že svým národním nebo bázovaným dopravcům poskytují pomoc. Obáváme se, že stát bude hledat nějakou unikátní českou cestu, která ale Smartwings nepomůže.